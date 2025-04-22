台南捷運藍延線最新進度 都計變更包括高鐵台南站特定區、關廟

台南捷運藍線延伸線綜合規劃案已提報交通部審議。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/22 11:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運藍線延伸線綜合規劃、環境影響評估作業已提報交通部審議，為配合計畫推動時程，市府優先就沿線捷運必要設施擬定都市計畫變更草案，範圍包括高鐵台南站特定區、關廟區部份，將舉行座談會廣徵民意。

市長黃偉哲表示，目前藍線已由國發會審查通過，藍延線作為串聯藍線至沙崙的重要路線，應加速完成相關規劃作業，以建構更完善捷運路網。目前藍延線綜合規劃已提報交通部審議，為使各階段作業妥善規劃，將於啟動都市計畫法定程序前辦理公展前座談會，適時向民眾說明規劃內容，傾聽並重視地方聲音與意見。

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藍延線規劃銜接藍線，路線向東至仁德、歸仁及關廟，南北向路線則自仁德沿台39線向南則至高鐵特定區，全線長度15.09公里，共設置15座車站及1座機廠，採全線高架單軌系統。

交通局局長王銘德表示，這次變更內容主要優先辦理捷運出入口等具急迫性捷運相關設施需用土地的都市計畫變更，範圍涉及關廟都市計畫區、高鐵台南車站特定區計畫2處。

王銘德說，至於沿線涉及「捷運開發區」，則將納入後續階段辦理，且亦於都市計畫變更前依規定辦理公展前座談會，探詢各土地所有權人意見意願並尋求共同合作的機會，以提高沿線各場站周邊土地開發效益，結合完善的公共運輸服務以帶動地方發展，共創政府、民眾、投資者及地主多贏目標。

交通局表示，目前都市計畫變更尚處於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見均可在座談會主張表達，都會將意見納入規劃作業檢討，第一階段都計畫公展前座談會將於30日下午2時30分於關廟區山西宮會議室召開。

台南捷運藍線延伸線路線示意圖。（南市交通局提供）

台南捷運藍線延伸線綜合規劃都計變更公展前座談會，將於30日於關廟山西宮會議室舉行。（南市交通局提供）

台南捷運藍線延伸線將銜接至高鐵台南站特定區。（記者洪瑞琴攝）

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