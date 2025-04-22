高雄45處閒置空地綠美化 甲仙區親水公園成觀光休憩地

甲仙區親水公園的錫葉藤隧道。（公園處提供）

2025/04/22 10:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年完成45處閒置空地綠美化，總面積達8公頃，其中，甲仙區親水公園打造錫葉藤隧道、迷宮綠籬與蕾絲金露花廊道，成為很夯的觀光旅遊休憩地；公園處表示，今年預計再完成64處空地綠美化。

高雄市工務局長楊欽富今（22）日表示，為逐步實現2050淨零碳排目標，市府推動「閒置空地綠美化計畫」，由各機關學校清查轄區內閒置空地、校園周邊雜草叢生的通學道路等空間，向工務局公園處申請經費進行綠化，降低熱島效應並改善環境髒亂。

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工務局統計，去年共完成45處空地綠美化，總面積達8公頃，楊欽富舉例說，甲仙區親水公園範圍廣闊，為增加亮點區域，去年經區公所綠美化規劃，打造錫葉藤隧道、迷宮綠籬與蕾絲金露花廊道，藉由紫色小花，展現甲仙芋頭故鄉特色，吸引民眾遊玩觀賞。

此外，高雄市立圖書館針對各分館既有植栽生長不良，進行基地整理與景觀規劃，提升整體視覺效能；其他如桃源區桃源國小校區周遭，也有顯著視覺轉變，將雜草叢生的空地舖上草皮，並搭配在地石材及姑婆芋，有效綠化環境。

高雄市公園處指出，除新植植栽外，後續維護管理也是計畫執行重點，例如福誠高中維護管理五甲三路與前鎮河畔三角處綠地，呈現鳳山意象；連年申請計畫執行的苓雅區公所、前金區公所及三民區公所等，也為維護社區鄰里綠地不遺餘力。

公園處強調，今年預計再完成64處空地綠美化與維護管理，總面積接近12公頃，較去年提案增加，藉此將更多的閒置空地轉化為綠化區域，不僅有助減少髒亂，也能降低登革熱病媒蚊滋生，並提供市民休閒和活動場所。

甲仙區親水公園的灌木迷宮。（公園處提供）

高雄市前金區閒置空地，鋪設草坪與種植矮仙丹。（公園處提供）

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