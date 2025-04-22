吊車尾晉級不放棄 新港國中男排拚到全國乙級亞軍

新港國中球員奮力扣球。（讀者提供）

2025/04/22 10:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港國中排球隊參加今年在宜蘭頭城家商舉辦的國中排球乙級聯賽男生組比賽，原本是吊車尾以最後2名晉級16強決賽，但教練劉智全告訴孩子，世界棒球12強台灣隊原本被評比實力倒數第二，卻大爆冷門奪冠，勉勵球員不要放棄，拚到最後一刻，僅以三年級混合一年級的7名主力球員輪替，從吊車尾打進冠亞軍戰，昨天傍晚力戰高雄市前鎮國中3局落敗，以黑馬之姿奇蹟似的拿下全國亞軍。

新港國中排球隊歷史悠久，曾獲得100學年度國中排球甲級第5名，也培養出鄭旭辰、莊哲育、柯宗甫等排球好手；劉智全說，本屆主力球員為4名三年級學生及3名一年級學生，隊長馬侑新是桌排雙棲選手，排球練習時間較少，今年在南區複賽打到最後一場，才取得驚險晉級16強決賽。

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劉智全說，準備決賽期間，加強鍛鍊馬侑新的運動能力與球技，提升攻擊能力，而三名一年級學生是月眉國小畢業生，曾獲得國小五年級全國冠軍，也透過訓練不斷提升水準。

4月17日開打的全國決賽，馬侑新、何珀維、詹智堯、李泓原、謝廣樺、陳銘晢及何宥霆7名主力球員，分組賽先以2比0擊敗傳統強校台中市大雅國中，1比2敗給前鎮國中，再以2比0擊敗基隆市百福國中，晉級12強；複賽先以2比1擊敗屏東縣瑪家國中，8強戰2比1擊敗桃園市福豐國中，4強戰2比1擊敗宜蘭縣國華國中，闖進冠亞軍再次對決前鎮國中，以1比2惜敗。

劉智全說，球員沒有心理壓力，落後也不會放棄，從16強吊車尾打進冠亞軍戰，真的是奇蹟；三年級主力畢業後，會以一年級球員為主，將再補強戰力，看好2年後主力球員成熟，再創佳績。

球員家長說，這屆排球隊一直以來不被看好，少有人關注，球員四處征戰常僅有一套球衣更換，還好有許多家長熱心協助，張羅住宿、交通等事宜，這次能夠拿下全國亞軍，終於苦盡甘來，也盼能有更多資源協助排球隊訓練。

縣府教育處表示，嘉義縣各國中球隊今年成績表現佳，未來將精進於三級培訓，充實專任或助理教練，執行基訓站。

新港國中排球隊以黑馬之姿奪下全國乙級聯賽亞軍。（讀者提供）

新港國中男排奪得全國乙級聯賽亞軍。（讀者提供）

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