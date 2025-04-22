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    高雄中央公園電線接觸不良爆火花 民眾轟處理慢半拍

    高雄中央公園電線接觸不良，出現火花和爆裂聲，現場擺設三角錐。（圖由公園處提供）

    高雄中央公園電線接觸不良，出現火花和爆裂聲，現場擺設三角錐。（圖由公園處提供）

    2025/04/22 10:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄中央公園電線接觸不良，出現火花和爆裂聲，民眾連續2晚通報，批評市府處理慢半拍，如果有人觸電死亡，誰要負責？對此，公園處表示昨（21日）晚已進行斷電處理，安排今天（22日）上午進行修復。

    有民眾昨晚在臉書團「高雄大小事」指出，中央公園網球場後面東南方，地上埋設電線有爆裂聲，而且還冒出火花，4月20日多人回報1999，原本以為中央公園管理處會很快維修，結果21日一樣看到火花和爆裂聲，再次回報1999為何不見管理處維修，公園管理處回報沒有看到什麼爆裂與火花。

    民眾質疑說，令人懷疑公園管理處是否有勘查，回報1999等了3個小時沒見到任何維修人員，如果有人觸電死亡，誰要負責？

    對此，高雄市工務局公園處表示，針對中央公園網球場後面地上電線接觸不良，產生火花，公園處於20日夜間接獲民眾通報後，派員至現場勘查巡檢並無發現，因通報民眾未留聯絡電話，因此無法聯繫確認。

    公園處強調，21日夜間接獲通報後，再次至現場勘查巡檢，發現民眾放置交通錐處為通報地點，經檢修為電線接觸不良，當下立即進行斷電處理，並安排今天上午進行修復。

    高雄中央公園電線接觸不良，地點在網球場後面。（圖由公園處提供）

    高雄中央公園電線接觸不良，地點在網球場後面。（圖由公園處提供）

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