高雄熱情一早湧現日式飯糰店 業者營業前先舉牌致謝

日式飯糰日本老闆開張前先舉牌向民眾致謝。（記者李惠洲攝）

2025/04/22 09:35

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕高雄美術館日式飯糰店遭遇不合理對待，引爆民眾到場購買飯糰相挺，南部人的熱情從假日持續到今天，飯糰店前一早就大排長龍，業者開張前先到門口舉牌致謝。

日式飯糰在鼓山區青海路上，由60歲的樋口先生和台灣妻子共同經營，夫妻倆在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友、遂返台定居，在美術館租店面販售日式飯糰。

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道地日式口味加上老闆獨特親切的叫賣手板，讓飯糰店人氣持續增長，卻疑因此遭遇房租爭議，門口還遭摔花盆。

大批民眾這幾天持續湧進店家購買飯糰力挺老闆，立委黃捷，高市議員簡煥宗、湯詠瑜、黃文益都公開聲援；高雄捷運公司、高雄市政府、民進黨高市黨部甚至北部律師都陸續表態，熱情邀請店家進駐。

房東昨晚透過媒體致歉，並說明房租細節與摔花盆原因，坦言沒控制好情緒；飯糰店家昨曾表示暫時不搬了，強調相信台灣法律，今被問到對房東致歉的情況時低調未回應，透露律師交代別再發表任何意見。

但高雄人熱情不減，飯糰店今一早大排長龍，業者有點吃驚，開門營業前先到外頭舉牌，誠摯向所有民眾致謝。

高雄日式飯糰今一早大排長龍。（記者李惠洲攝）

日式飯糰連續多日引爆民眾到場購買，總動員讓民眾品嘗美味。（記者李惠洲攝）

日式飯糰店老闆舉牌（另一面寫著感謝字句）向排隊民眾致謝。（記者李惠洲攝）

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