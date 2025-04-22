聯合航空7月新闢高雄-東京-舊金山航線 每週7班

美國聯合航空（United Airlines）將於今年7月開闢東京飛高雄航班。（路透資料照）

2025/04/22 08:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕聯合航空（United Airlines）7月11日起新闢高雄-東京-舊金山航線，每週7班，這也是睽違20年後再有美國的航空公司飛高雄。根據民航局統計，高雄機場今年夏季班表每週飛航365班、航點達32處，航班、航點已分別恢復至疫情前的99%、86%。

立委賴瑞隆邀請立院經濟委員會考察高雄，民航局說明高雄機場拓展航班航點進度，指高雄機場今年夏季班表每週飛航365班、航點達32處，包含大阪、名古屋、東京、成田、福岡、沖繩、札幌、岡山、熊本、首爾仁川、金浦、釜山、濟州、上海浦東、南京、深圳、廈門、福州、武漢、重慶、香港、澳門、新加坡、吉隆坡、亞庇、馬尼拉、河內、胡志明市、峴港、富國島、曼谷、廊曼及清邁等。

請繼續往下閱讀...

民航局強調，高雄機場航班、航點已分別恢復至疫情前99%、86%，若扣除兩岸航點，夏季班表其實已超過疫情前兩岸以外航點。

今年夏季高雄機場也新闢多條航線，包括華航從4月9日起，新闢高雄-重慶，每週1班；4月15日起，新闢高雄-福岡，每週4班；德威航空從4月22日起，新闢高雄-濟州，每週4班；聯合航空從7月11日起，新闢高雄-東京-舊金山航線，每週7班。

據查，上次有美國的航空公司飛高雄，已經是20年前的美國西北航空（Northwest Airlines）；大陸航空過去也曾飛過高雄，但大陸航空（Continental Airlines）後來與聯合航空合併。

賴瑞隆表示，聯合航空7月的新航線，將串聯美國舊金山、日本成田及高雄機場，成為高雄新的「黃金航線」，提供南部國人與旅客飛美國航線；高市觀光局長高閔琳歡迎美國聯合航空至高雄設點，該公司是近年首家進駐高雄機場的美國航空公司，將吸引更多歐美國際旅客來訪。

賴瑞隆說，今年夏天高雄飛日本福岡航線也有望開航，目前民航局正在審核夏季班表航線，有望順利開航；此外，星宇航空也將來高雄機場，預計2026年開闢高雄飛東北亞、東南亞新航線，都有助帶動高雄商業及觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法