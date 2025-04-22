高雄左營新增5樓商場 有停車場、活動中心、戶政所

高雄左營區華夏、曾子路口招商有進展，可望興建五層樓建築，涵蓋停車場、商場、活動中心跟戶政所。（記者李惠洲攝）

2025/04/22 00:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市左營區1千4百餘坪市場用地招商傳出好消息，市議員陳玫娟表示已近乎定案，規劃5層樓高，有停車場、商場、活動中心跟戶政事務所；經發局證實已與廠商完成簽約，持續整合地方意見。

該場域原為兩處相鄰的市場用地與停車場用地，位於左營區曾子、華夏路口，鄰近生態園區、高鐵左營站，左營國中，被視為黃金地段。

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市府原規劃闢建北高雄長青中心，卻一連三度流標，高市都委會2022年9月，通過停4、市4都市計畫變更，將停車場用地變更為市場用地，合併後基地面積可達0.48公頃（約1千4百坪），盼完整的單一空間可強化招商吸引力。

地方對這塊空地期待很深，所有左楠區議員都質詢過，爭取內容包括複合式市場、日間照顧中心、托嬰中心、里民活動中心、社區大學等多元公共服務設施，甚至一度傳出旅館、百貨。

陳玫娟在議會質詢時指出，該案經各方多年努力，近期已經定案，廠商計畫興建5層樓商場，涵蓋美食、停車場、里民活動中心與左營第二戶政事務所，美食部分聽說都是有品牌的。

陳玫娟認為，這麼大一塊地只蓋5層樓，真的有點可惜，但若無利基，廠商也不會投入；她提到在長久討論後，有意願的廠商已同意納入百餘坪戶政事務所與百餘坪活動中心，如果沒意外，今年可望動工。

經發局證實，此市場用地位於曾子路及華夏路口，已與廠商完成簽約，正持續整合民意意見辦理投資執行計畫審查程序中。

位於高雄左營華夏與曾子路口的市場用地與停車場用地，三年前都計變更為市場用地，今年順利招商。（高市府提供）

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