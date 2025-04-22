高雄日式飯糰店闆娘澄清還是想搬 民進黨部歡迎進駐當據點

高雄樋口飯糰店闆娘澄清還是想搬，民進黨高市黨部主委黃文益前往關心，歡迎進駐當當臨時據點。（市議員黃文益提供）

2025/04/22 00:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市青海路上的日式飯糰專賣店「おら家」，近來因與房東發生糾紛，面臨被迫搬遷的困境，因店家樋口先生經常站在店門口舉著手寫看板，笑容滿面地向路人打招呼，成為地方社區一道溫馨風景，民進黨高雄市黨部主委黃文益今主動前往關心。

原本因租屋糾紛欲搬離突傳出「不搬了」，飯糰店老闆娘今午澄清還是會搬，但希望在搬家前能圓滿解決與房東之間的官司，希望能開開心心地離開這個地方，對於黃主委的關心及主動提出協助方案，願無償提供黨部一樓及地下室空間作為臨時營業據點，協助日籍店主度過難關，店家也表示感謝。

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黃文益表示，「おら家」由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，從零開始，鄰近民進黨高雄市黨部，常見到樋口先生站在店門口，高舉手寫看板，笑容滿面地向路人打招呼，成為地方社區一道溫馨風景，並將道地的日本飯糰文化帶進高雄，也展現出對台灣的熱愛與努力。

他自去年上任黨部主委以來，幾乎每天經過這間小店，也因此成了常客，他強調台日友好關係，不該被少數人的行為破壞；樋口飯糰店老闆娘張美娟受訪時表示，許多客人專程來買飯糰，如果沒買到會覺得很內疚，目前也沒有太多心思去考慮新店面的事情。

高雄樋口飯糰店闆娘澄清還是想搬，民進黨高市黨部歡迎進駐當臨時據點。（資料照）

高雄樋口飯糰店外傳不搬了，闆娘澄清還是想搬，待官司圓滿結束，民進黨高市黨部歡迎進駐當臨時據點。（資料照）

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