攸關台積電設廠！中科台中園區擴建2期土建工程 廉政平台啟動

中科管理局許茂新局長（左4）、國科會林德生處長（左3）、台中地檢張介欽檢察長（右3）等人共同啟動廉政平台。（中科管理局提供）

2025/04/22 00:02

〔記者陳建志／台中報導〕為滿足半導體科技產業發展需求，中科管理局提出「台中園區擴建二期籌設計畫」，其中總工程經費達32億的「土建工程第1期」今年2月已決標，預計今年上半年開工，因工程與半導體產業自主與國家安全密切相關，特別導入機關採購廉政平台機制，建立公開、公平、公正的工程環境，今天舉行機關採購廉政平台啟動儀式。

中科管理局許茂新局長表示，台中園區擴建二期是推動高科技產業在地化的關鍵策略，更與半導體產業自主與國家安全密切相關。其中，「土建工程第1期」作為整體開發的首要工程，對後續建設進度與園區營運至關重要。鑒於其關鍵性與高度關注度，特別導入機關採購廉政平台機制，建立公開、公平、公正的工程環境，協助排除不當干預，確保工程如期如質完成，進一步鞏固台灣半導體產業的競爭優勢。

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中科管理局表示，「土建工程第1期」為擴建二期計畫中首項啟動工程，主要工程內容涵蓋出入道路、交通系統、給排水等關鍵基礎設施，將為園區後續建設與營運奠定穩固基礎。工程總經費約新臺幣32億元，已於今年2月7日決標，由宏義工程股份有限公司與磊高營造股份有限公司得標，預計今年上半年開工、2029年完工。

中科管理局表示，在土地取得方面，秉持程序嚴謹與保障地主權益原則，經專業估價、專家學者初審、估價師公會審查及市府審查核定程序後，協議價購高達99.88%，並已完成所有權移轉，為工程順利啟動奠定基礎。

今天機關採購廉政平台啟動儀式，包括中科管理局許茂新局長、國科會林德生處長、台中地檢署檢察長張介欽、法務部廉政署中部地區調查組劉俊杰組長、法務部調查局台中市調查處台中站主任應明中、保安警察第二總隊第三大隊陳述豪副大隊長等人都出席，共同宣示啟動，並邀請設計監造與施工廠商到場見證，展現跨域合作與廉潔施政的堅定決心。

張介欽檢察長致詞時表示，本項開發計畫對強化半導體產業布局與地方經濟發展意義重大，透過成立採購廉政平台，整合檢、警、調、廉及國安等機關的專業、經驗及資源，來強化政府決策的執行力與適法性，期盼平台順利運作，為國家建設樹立一個典範。#

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