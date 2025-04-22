為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    攸關台積電設廠！中科台中園區擴建2期土建工程 廉政平台啟動

    中科管理局許茂新局長（左4）、國科會林德生處長（左3）、台中地檢張介欽檢察長（右3）等人共同啟動廉政平台。（中科管理局提供）

    中科管理局許茂新局長（左4）、國科會林德生處長（左3）、台中地檢張介欽檢察長（右3）等人共同啟動廉政平台。（中科管理局提供）

    2025/04/22 00:02

    〔記者陳建志／台中報導〕為滿足半導體科技產業發展需求，中科管理局提出「台中園區擴建二期籌設計畫」，其中總工程經費達32億的「土建工程第1期」今年2月已決標，預計今年上半年開工，因工程與半導體產業自主與國家安全密切相關，特別導入機關採購廉政平台機制，建立公開、公平、公正的工程環境，今天舉行機關採購廉政平台啟動儀式。

    中科管理局許茂新局長表示，台中園區擴建二期是推動高科技產業在地化的關鍵策略，更與半導體產業自主與國家安全密切相關。其中，「土建工程第1期」作為整體開發的首要工程，對後續建設進度與園區營運至關重要。鑒於其關鍵性與高度關注度，特別導入機關採購廉政平台機制，建立公開、公平、公正的工程環境，協助排除不當干預，確保工程如期如質完成，進一步鞏固台灣半導體產業的競爭優勢。

    中科管理局表示，「土建工程第1期」為擴建二期計畫中首項啟動工程，主要工程內容涵蓋出入道路、交通系統、給排水等關鍵基礎設施，將為園區後續建設與營運奠定穩固基礎。工程總經費約新臺幣32億元，已於今年2月7日決標，由宏義工程股份有限公司與磊高營造股份有限公司得標，預計今年上半年開工、2029年完工。

    中科管理局表示，在土地取得方面，秉持程序嚴謹與保障地主權益原則，經專業估價、專家學者初審、估價師公會審查及市府審查核定程序後，協議價購高達99.88%，並已完成所有權移轉，為工程順利啟動奠定基礎。

    今天機關採購廉政平台啟動儀式，包括中科管理局許茂新局長、國科會林德生處長、台中地檢署檢察長張介欽、法務部廉政署中部地區調查組劉俊杰組長、法務部調查局台中市調查處台中站主任應明中、保安警察第二總隊第三大隊陳述豪副大隊長等人都出席，共同宣示啟動，並邀請設計監造與施工廠商到場見證，展現跨域合作與廉潔施政的堅定決心。

    張介欽檢察長致詞時表示，本項開發計畫對強化半導體產業布局與地方經濟發展意義重大，透過成立採購廉政平台，整合檢、警、調、廉及國安等機關的專業、經驗及資源，來強化政府決策的執行力與適法性，期盼平台順利運作，為國家建設樹立一個典範。#

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播