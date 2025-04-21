台南新營民治市政中心機車棚 改光電板屋頂1舉3得

台南新營民治市政中心的老舊機車棚改造為光電機車棚，兼顧安全與環保，還為市庫創造穩定收益。（記者楊金城攝）

2025/04/21 23:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南持續推動低碳城市，市府將新營民治市政中心員工餐廳旁的老舊機車棚改造為光電機車棚，拆了對健康有危害的原有石綿瓦車棚，兼顧安全與環保，還為市庫創造穩定收益，成為台南綠能轉型的新亮點。

南市府秘書處今天（21日）指出，原有機車棚早年建造時，因採用了石綿瓦頂，在長年風吹日曬後出現碎裂情況，一旦釋出石綿纖維並被吸入，恐對人體健康造成威脅，因此啟動停車棚升級計畫，打造一座安全、舒適且環保的停車環境。

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光電停車棚採用市府提供場地、廠商出資建置的雙贏模式，廠商目前已完工並在停車棚屋頂裝設總容量達95.095kW的太陽能光電系統，同時劃設203個機車停車格，現已全面開放市府員工停放使用，且依照合約，廠商每年將回饋躉售電價收入的5%給市庫。

南市府秘書處處長黃國照說，民治市政中心光電機車棚的啟用，不只是基礎設施的升級，更是台南邁向永續發展的重要里程碑。未來也將持續盤點市府各機關設施空間，推動光電應用。

台南新營民治市政中心的老舊機車棚使用石綿瓦屋頂。（市府提供）

新機車棚改為光電板屋頂，停車空間也變得寬敞明亮。（南市府提供）

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