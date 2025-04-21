桃市木棉行道樹7年少344株 中大路因校方要求全數保留

這兩天桃園地區大雨不幾，中央大學前中大路的火紅木棉花掉滿地。（記者李容萍攝）

2025/04/21 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕「紅紅的花開滿了木棉道、長長的街好像在燃燒…」，民歌「木棉道」傳唱40餘年，每當火紅木棉花整排開花景緻壯觀優美，但是木棉結果後掉落爆開，飄落的大量棉絮，讓人相當困擾，經評估不適合當行道樹，市府養護工程處普查市境現有木棉行道樹共2714株，包括行道樹和公園從2018年迄今共少了344株木棉。

木棉的樹形具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，每年清明節前後，木棉花盛開時，放眼望去，一片橙紅，令人驚豔！校址位在中壢區中大路的國立中央大學，從中大路到學校正大門約400公尺長的人行道兩側就遍植木棉樹約150棵，中壢區公所去年進場中大路進行道路及人行環境改善工程時，中大校方人員即建議公所，中大路上的木棉花路樹為中大特色，建議應保留木棉樹，讓火紅景象繼續成為特色。

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養工處主任祕書姜志男表示，木棉不適合當行道樹的原因，包括木棉花期期間，其掉落的花瓣和落果因含水量高，掉落地面爆漿噴出汁液，經日曬後產生臭味及造成環境髒亂、易影響行車安全，且其果實爆開的棉絮易導致過敏，造成呼吸道敏感族群不適，以及冷氣等設備會被棉絮阻塞。

姜志男說，對於全桃園會影響環境與安全的樹種，養工處除在果實成熟前由廠商協助打果，也會聯合清潔隊加強清掃預防，避免影響市民走路及行車安全。

至於市境木棉行道樹分布路段：中壢區明德南路、永溪路、環西路、月眉路、圓光路、東芝路、環中東路，桃園區春日路、大興西路、成功路，平鎮區中豐路、金陵路、育達路，龜山區三民路、復興三路，八德區大興路、和平路，大園區工三路、工四路、工五路、橫湳路，蘆竹區海山路、南昌路、忠孝西路，龍潭區北龍路、民族路，觀音區保興路，楊梅區新農街。

中壢區公所去年進場中大路進行道路及人行環境改善工程時，中央大學要求保留兩側木棉樹，讓火紅景象繼續成為特色。（記者李容萍攝）

這兩天桃園地區大雨不幾，中央大學前中大路的火紅木棉花掉滿地。（記者李容萍攝）

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