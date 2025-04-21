為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4/22世界地球日 新北市圖蘆洲集賢分館借書免費體驗手抄紙

    新北市圖蘆洲集賢分館「手創空間」響應世界地球日，推出「零廢棄」生活閱讀活動。（新北市圖提供）

    新北市圖蘆洲集賢分館「手創空間」響應世界地球日，推出「零廢棄」生活閱讀活動。（新北市圖提供）

    2025/04/21 23:22

    〔記者董冠怡／新北報導〕每年的4月22日為「世界地球日」，新北市立圖書館蘆洲集賢分館「手創空間」明（22日）起至5月17日，推出「零廢棄」生活閱讀系列活動，教導小朋友利用回收廢紙製作手抄紙、裝書紙箱佈置書展，以及設置環境永續主題書展、「與地球共舞」環境影展，身體力行節能減碳；活動期間只要借閱5本書，可獲環保書袋與好書。

    市圖指出，世界地球日當天（22日）只要借書便可免費體驗手抄紙製作卡片，每人可抄製兩張並帶回成品，活動時間下午2點至4點、5點至晚間7點；4月22日至5月17日，借閱5本館藏書可獲限量環保書袋及漂書禮物，每張借閱證限參與1次。

    廢物再生DIY活動包括4月26日「海玻璃手繩＆拼貼卡片」、5月10日「蚵殼香氛蠟燭＆鑰匙圈」、5月17日「咖啡渣手工皂」課程，使用海灘上的玻璃碎片、廢棄蚵殼、咖啡渣等廢棄物，創作實用物品，網路開放報名資訊可至市圖網站查詢。

    此外，環境永續主題書展有展示聯合國永續發展目標（SDGs）中，有關自然生態保育、氣候行動及永續生活的書籍；「與地球共舞」環境影展26日放映「森林特攻隊：大腳丫家族」、5月3日「在海裡飛翔」、5月10日「海陸總動員」、5月17日「廢棄之城」，下午2點開始。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播