4/22世界地球日 新北市圖蘆洲集賢分館借書免費體驗手抄紙

新北市圖蘆洲集賢分館「手創空間」響應世界地球日，推出「零廢棄」生活閱讀活動。（新北市圖提供）

2025/04/21 23:22

〔記者董冠怡／新北報導〕每年的4月22日為「世界地球日」，新北市立圖書館蘆洲集賢分館「手創空間」明（22日）起至5月17日，推出「零廢棄」生活閱讀系列活動，教導小朋友利用回收廢紙製作手抄紙、裝書紙箱佈置書展，以及設置環境永續主題書展、「與地球共舞」環境影展，身體力行節能減碳；活動期間只要借閱5本書，可獲環保書袋與好書。

市圖指出，世界地球日當天（22日）只要借書便可免費體驗手抄紙製作卡片，每人可抄製兩張並帶回成品，活動時間下午2點至4點、5點至晚間7點；4月22日至5月17日，借閱5本館藏書可獲限量環保書袋及漂書禮物，每張借閱證限參與1次。

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廢物再生DIY活動包括4月26日「海玻璃手繩＆拼貼卡片」、5月10日「蚵殼香氛蠟燭＆鑰匙圈」、5月17日「咖啡渣手工皂」課程，使用海灘上的玻璃碎片、廢棄蚵殼、咖啡渣等廢棄物，創作實用物品，網路開放報名資訊可至市圖網站查詢。

此外，環境永續主題書展有展示聯合國永續發展目標（SDGs）中，有關自然生態保育、氣候行動及永續生活的書籍；「與地球共舞」環境影展26日放映「森林特攻隊：大腳丫家族」、5月3日「在海裡飛翔」、5月10日「海陸總動員」、5月17日「廢棄之城」，下午2點開始。

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