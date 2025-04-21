網址諧音「94iwan」被誤認是倒閉團主 業者急發聲明喊冤

晶茂旅行社21日發聲明澄清，他們與引發爭議的臉書社團無關連。（業者提供）

2025/04/21 23:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕臉書社團「就是愛玩」爭議登上媒體版面，卻波及到其他無關業者。晶茂旅行社官方網址是「94iwan」，被誤會成風波主角，21日趕緊發聲明喊冤，強調他們是合法經營的旅行社，與社團「就是愛玩」無關，呼籲各界勿以訛傳訛。

臉書社團「就是愛玩」自辦親子團體活動，但近期疑似內部問題倒團，繳團費卻落空的家長組自救會，也引發是否合法攬團的質疑。

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此事卻波及到無關業者。位於高雄的晶茂旅行社，官方網址是「https://94iwan.com.tw」，其中「94iwan」是「就是愛玩」諧音，被部分人士誤會是倒團風波主角，並在Line群組散播。

晶茂旅行社趕緊發表聲明澄清，多家媒體發布新聞訊息，臉書社團「就是愛玩」突傳倒閉，但該社團與晶茂旅行社無任何關係，卻有人惡意放上旅行社「94IWAN. COM.TW」網址連結，製造不實消息，造成晶茂旅行社商譽受損，「本公司是正當守法經營，為旅行公會、品保協會會員，敬請同業收回並勿再繼續發布不實消息。公司將保留法律追溯責任。」

品保協會公關主委李奇嶽也呼籲民眾，如要參加旅遊活動，請務必找合法旅行社，才有法律保障；品保協會成員皆是合法業者，如發生消費糾紛，也可協助消費者與業者溝通，甚至代償。

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