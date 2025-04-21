高雄澄清湖風景區生態秘境爆紅 白天賞荷、夜晚觀螢好去處

高雄澄清湖風景區打造賞荷秘境爆紅。（記者陳文嬋攝）

2025/04/21 23:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司於中興塔附近生態池種植荷花，將過去大旱乾涸生態池，今年水情佳荷花滿塘，打造賞荷秘境爆紅；螢光奇緣秘境也復育500隻螢火蟲，夜晚閃閃發亮，成為民眾賞荷、觀螢好去處。

今年因低溫期較長，造成澄清湖風景區許多樹木花期延後，尤以南洋櫻最為明顯，花期延後1個月，少見開花至4月，園區目前可見花旗木、雞蛋花、九重葛綻放。

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澄清八景「柳岸觀蓮」已不復見，水公司於中興塔附近生態池種植荷花，將過去大旱乾涸的生態池，今年雨量較多水情佳，生態池水位高，形成荷花滿塘美景，吸引民眾駐足觀賞。

水公司並於生態池周邊種植許多蜜源植物，包括藍雪花、鳶尾花、向日葵等，引來多種蝴蝶漫天飛舞，蟲鳴鳥叫大合唱，民眾漫步其中，享受心靈饗宴。

水公司今年也於大門入口玉墀種植700株多色馬櫻丹，詩人步道也種植500株多色馬櫻丹，幸福花園則種植近百株桂花、樹蘭、玉堂春、金英花等，以繽紛色彩迎賓。

此外，螢光奇緣秘境也復育500隻螢火蟲，為黃緣螢棲息生態池，宛如水中小精靈，正值繁殖季節，夜晚閃閃發亮，民眾不用上山，都市就能賞螢。

親子近距離觀察幼蟲、成蟲，如水草上棲息的幼蟲，群攻麻痺蜆成為牠們食物來源之一，成蟲交配生下卵群過程；羽化會飛的成蟲，甚至會飛到民眾身上，令人感受親近不怕生。

水公司表示，荷花是水生植物，具有淨化水質功能，吸引紅冠水雞等棲息，復育自然生態，尤其園區環境優美，如詩如畫美景，民眾白天欣賞荷花美景，夜晚觀察螢火蟲生態，是休閒遊憩最佳選擇。

澄清湖風景區花旗木綻放。 （記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區雞蛋花綻放。 （記者陳文嬋攝）

幼蟲群攻麻痺蜆成為牠們食物來源之一。（讀者提供）

螢火蟲成蟲交配生下卵群。（讀者提供）

螢光奇緣秘境復育黃緣螢。（讀者提供）

螢火蟲幼蟲棲息水草上。（讀者提供）

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