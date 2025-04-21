為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄澄清湖風景區生態秘境爆紅 白天賞荷、夜晚觀螢好去處

    高雄澄清湖風景區打造賞荷秘境爆紅。（記者陳文嬋攝）

    高雄澄清湖風景區打造賞荷秘境爆紅。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/21 23:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司於中興塔附近生態池種植荷花，將過去大旱乾涸生態池，今年水情佳荷花滿塘，打造賞荷秘境爆紅；螢光奇緣秘境也復育500隻螢火蟲，夜晚閃閃發亮，成為民眾賞荷、觀螢好去處。

    今年因低溫期較長，造成澄清湖風景區許多樹木花期延後，尤以南洋櫻最為明顯，花期延後1個月，少見開花至4月，園區目前可見花旗木、雞蛋花、九重葛綻放。

    澄清八景「柳岸觀蓮」已不復見，水公司於中興塔附近生態池種植荷花，將過去大旱乾涸的生態池，今年雨量較多水情佳，生態池水位高，形成荷花滿塘美景，吸引民眾駐足觀賞。

    水公司並於生態池周邊種植許多蜜源植物，包括藍雪花、鳶尾花、向日葵等，引來多種蝴蝶漫天飛舞，蟲鳴鳥叫大合唱，民眾漫步其中，享受心靈饗宴。

    水公司今年也於大門入口玉墀種植700株多色馬櫻丹，詩人步道也種植500株多色馬櫻丹，幸福花園則種植近百株桂花、樹蘭、玉堂春、金英花等，以繽紛色彩迎賓。

    此外，螢光奇緣秘境也復育500隻螢火蟲，為黃緣螢棲息生態池，宛如水中小精靈，正值繁殖季節，夜晚閃閃發亮，民眾不用上山，都市就能賞螢。

    親子近距離觀察幼蟲、成蟲，如水草上棲息的幼蟲，群攻麻痺蜆成為牠們食物來源之一，成蟲交配生下卵群過程；羽化會飛的成蟲，甚至會飛到民眾身上，令人感受親近不怕生。

    水公司表示，荷花是水生植物，具有淨化水質功能，吸引紅冠水雞等棲息，復育自然生態，尤其園區環境優美，如詩如畫美景，民眾白天欣賞荷花美景，夜晚觀察螢火蟲生態，是休閒遊憩最佳選擇。

    澄清湖風景區花旗木綻放。 （記者陳文嬋攝）

    澄清湖風景區花旗木綻放。 （記者陳文嬋攝）

    澄清湖風景區雞蛋花綻放。 （記者陳文嬋攝）

    澄清湖風景區雞蛋花綻放。 （記者陳文嬋攝）

    幼蟲群攻麻痺蜆成為牠們食物來源之一。（讀者提供）

    幼蟲群攻麻痺蜆成為牠們食物來源之一。（讀者提供）

    螢火蟲成蟲交配生下卵群。（讀者提供）

    螢火蟲成蟲交配生下卵群。（讀者提供）

    螢光奇緣秘境復育黃緣螢。（讀者提供）

    螢光奇緣秘境復育黃緣螢。（讀者提供）

    螢火蟲幼蟲棲息水草上。（讀者提供）

    螢火蟲幼蟲棲息水草上。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播