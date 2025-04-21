教宗方濟各睡夢中離世 台灣區主教團：將舉辦追思禮儀

羅馬天主教宗方濟各今天安息主懷，天主教會台灣地區主教團在一樓門口設置方濟各教宗追思佈置。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/21 23:13

〔記者陳嘉怡／台北報導〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。天主教會台灣地區主教團表示，教宗前一天復活節才在復活節上為大家降福，感佩教宗用盡最後精神與天主子民同在；台灣各地的聖堂將於今晚開始舉行彌撒祈禱，另也將為教宗舉辦追思禮儀，歡迎一般民眾參與；至於是否會派人前往梵蒂岡，還需要等待教廷通知。

天主教台灣地區主教團主席李克勉表示，今天在下午4點接到方濟各教宗逝世的消息時非常震驚，因為前一天復活節還看到教宗公開為大家降福，深刻反省他是愛天主子民的教宗，用盡最後的精神與天主子民同在。特別是復活節，對天主教徒而言是天主替世人贖罪的節日 。

請繼續往下閱讀...

天主教台灣地區教省負責人、台北總教區總主教鍾安住表示，方濟各教宗生活簡樸，在位期間也特別關注生態與環保議題，呼籲大家共同努力維護地球環境。教宗在睡眠中安詳離世，沒有痛苦，認為這是天主最好的安排；而教宗在復活節的隔天離開，也象徵天主接引教宗靈魂享永福，會在彌撒中念玫瑰經為教宗祈禱。

李克勉表示，明（22）日上午9點將於台北總主教公署3樓大聖堂舉行復活八日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮儀；週五（25日）早上9點也將在台北聖母無原罪主教座堂舉行復活八日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮儀，除了教徒，也歡迎一般民眾參與。另外，輔仁大學一百週年音樂會前也將舉辦默禱儀式，台灣各地的聖堂將於今晚開始舉行彌撒祈禱，時間會一直持續到方濟各教宗出殯那日。至於是否會派人前往梵蒂岡，還需要等待教廷通知。

教宗方濟各逝世，天主教台灣地區教省負責人鍾安住（左）、天主教台灣地區主教團主席李克勉（右）今晚對外說明追思儀式規劃。（記者陳嘉怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法