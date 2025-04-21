金門濃霧退散！ 台金空中廊道一路暢通

金門尚義機場聯合候補櫃台前在21日早上仍有不少人等待唱名叫號。（記者吳正庭攝）

2025/04/21 22:25

〔記者吳正庭／金門報導〕「悶」了兩天，金門尚義機場今天濃霧退散，台金空中廊道全天一路暢通，共計有航班41架次，疏運3648人離站，載客率92.03%，不僅縣府包租客機未坐滿，其中往台中、台南班機也出現「尚有空位」。

金門連日天候不穩定，20日一早取消9架次班機，影響逾1000人返台，又逢星期假日，機票1位難求，許多旅客眼見候補無著、搭機無望，齊聚機場大廳高喊「我要回家」，航警即刻出動到場，最後僅有少數旅客選擇夜宿機場大門外，以便一早前往航空公司櫃台候補。

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所幸，金門天候一早恢復正常，班機正常起降，不少前1天排不到機位的旅客總算笑逐顏開，其中金門往台中班機在下午3點50分已有空位，縣府包機在晚上6點10分由金門飛往台北班機也沒坐滿。

交通部民用航空局金門航空站表示，今天班機到站41班次，載客3932人，載客率85.57%；離站41班次，載客3648人，載客率92.03%；台金航班合計82班次，疏運旅客7040人，平均載客率88.80%。

金門尚義機場濃霧退散，到了晚上八點左右，仍有旅客準備辦理登機。（記者吳正庭攝）

金門尚義機場濃霧退散，台金空中廊道全天一路暢通，其中往台北等班機也出現「尚有空位」。 （記者吳正庭攝）

金門尚義機場濃霧退散，台金空中廊道全天一路暢通，經統計航班離站41班次，載客3648人，載客率92.03％。（記者吳正庭攝）

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