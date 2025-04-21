因應關稅變局 農業部公布3大獎勵補助措施細項

因應台美關稅變局，農業部投入180億元因應。（資料照）

2025/04/21 22:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕因應台美關稅變局，政院已於今天（21日）核定880億元的支持方案，農業部將投入180億元應變，包含提供金融支持，並協助產業升級還有內外銷補助等三大措施，獎勵對象從之前的只限於農民與農民團體，擴大為有外銷實績的農企業，但受理生效日期還待另行公告。

美國實施對等關稅，美國擬對台灣課徵34%關稅，日前暫降為10%，我國正展開對美談判，因應關稅變局，政院原訂14日公布方案，由於美國對等關稅政策持續發展，改於今日公布。

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農業部提出的金融支持方案，針對輸美有實績，或受美國關稅直接、間皆影響的相關農民、農民團體與農企業，將加碼利息補貼六個月，補貼貸款利息最高達0.75%，最高補貼貸款額度舊貸及新貸額度2千萬元。

為提高蝴蝶蘭等花卉產業競爭力，農業部提供冷鏈補助，農民最高補助達500萬元，農民團體、農企等最高可達1000萬元；也擴大溫網室設備補助，並提供免費申請品種特性檢測；另為提高花卉、毛豆、茶產業等辨識度，也提供國際品質驗證費每案15萬元的補助。

針對毛豆、國產茶葉、水產品等，農業部也提供冷鏈補助還有產銷設備升級，並鼓勵每案加工包裝創新20萬元獎勵，並鼓勵水產品獲國際認證標章，每案獎勵最高可達40萬元，提供養殖戶優質種苗補助，吳郭魚、鱸魚每公頃最高各2萬元、10萬元等補助，並全額補助漁產業保險費，另還提供水產加工廠水產安全檢測補助每件最高1萬元，每家最高15萬元。

針對遠洋產業部分，將輔導沿近海鬼頭刀FIP船隊及遠洋漁船取得海洋管理委員會認證，各補助每案最高750萬元、800萬元，另提供每船最高300萬元冷鏈設施補助，運輸補助每輛最高達200萬元，另視美國關稅影響滾動檢討納入補貼對象遠洋魚種，提供漁獲物凍儲補貼每公斤最高2元，每船申請數量最多100噸、最高20萬元。

針對擴大行銷部分，為鞏固美國市場並開拓其他高端市場，農業部針對花卉（含種苗）、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀、毛豆、國產茶葉等提供美國通路行銷每案最高300萬元補助，美國以外市場最高150萬元補助，另還祭出花卉全品項（含種苗）每公斤21元，吳郭魚每公斤5元，鱸魚每公斤10元、鬼頭刀每公斤19元、毛豆每公斤4元、茶葉每公斤19元的外銷獎勵。

農業部表示，相關獎勵基礎會再因應美國關稅對產銷影響狀況，依個別品項再滾動修正，方案細節將公布在農業部網站專區，受理時間與生效日則將另行公告，若有相關問題可打諮詢專線0800-528-989，會由專人回覆。

農業部公布台美關稅變局的因應措施，將農企業等也納入獎勵對象。（資料照）

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