早餐店飲料難喝？ 內行人曝神店「贏過手搖飲」

早餐店飲料引爆話題，不少人懷念笑稱「有種固定的奇妙味道」。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/04/22 00:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友近日在Dcard發文提問：「為什麼早餐店的飲料都不好喝？」她表示自己喝過不少間早餐店，卻很少遇到讓人驚豔的飲品。這篇發文意外引發熱烈共鳴，不少人也吐槽早餐店飲料「真的難喝」，但也有人跳出來平反，推薦幾家連鎖品牌「贏過手搖飲」。

原PO在文中列出早餐店飲料難喝的各種可能原因，像是「是不是都偷加很多水」、「是用比較便宜的材料嗎」、「還是茶葉煮好後放太久所以變苦了？」並表示「真的沒有一家是好喝的」，語氣充滿好奇又無奈。她的提問引來一票網友回應，有人認同「好喝的很少見」、「貴又難喝」，但也有內行人跳出來解釋，「很多紅茶、奶茶其實是前幾天煮好冰起來備用的，茶味當然會淡」。

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也有網友分析早餐店飲料本來就不是主打，成本低、利潤高，品質就很「看緣分」、「早餐店看到有人點飲料最開心，因為成本低、毛利高」、「有些店家是用很便宜的古早味茶包，喝起來當然不會好到哪去」。然而也有網友認為，早餐店飲料本來就不是重點，「它只是順便提供的，沒辦法像飲料店那樣講究比例和原料」神回擊原PO，「你覺得他憑什麼在2025年還能賣你一杯20元？」

不過，也不是所有早餐店飲料都被打槍。有不少網友分享自己心中的愛店：「我覺得拉亞紅茶拿鐵微糖超讚的，比很多飲料店的好喝」、「呷尚寶的奶茶很可以」、「丹丹的大杯紅茶牛奶只要36元根本無敵」、「弘爺、美芝城也不錯」。還有網友笑說，「早餐店奶茶有一種特有的味道，是別的地方喝不到的」。

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