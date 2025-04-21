芬園鄉挑水古道油桐花 周末可望大開7成

芬園鄉挑水古道沿線的油桐花花況相當好，落花滿地如白雪。 （圖由米諾斯提供）

2025/04/21 21:37

〔記者湯世名／彰化報導〕今年受氣候溫差大，且低溫時間較長，八卦山油桐花期普遍延後，直至4月下旬才開花2～3成，讓許多前往賞花的遊客直呼「到底何時才大開？」不過有民眾發現，芬園鄉挑水古道沿線的油桐花花況相當好，預估本周末可望大開7成，遊客來此絕對能欣賞到浪漫的桐花落雪。

去年4月10日八卦山的油桐花就已大爆發，包括彰化市東外環道、福田賞桐生態園區，整座山頭都是雪白一片，有如下雪一般，異常浪漫；今年至今八卦山區大部分卻都只零星開花。由於彰化縣部分鄉鎮市的油桐花祭都已陸續展開，不過至今八卦山不見「爆雪」，讓前往賞花的遊客只欣賞到零星的花朵，直呼乾脆4月底或5月初再來。

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彰化市福田社區就研議將原本只到4月27日的桐花祭時間拉長至5月，讓遊客能欣賞到浪漫的桐花落雪。

攝影師米諾斯指出，今年與去年會呈現如此巨大差異的因素，主要是因為今年有好幾波鋒面，氣候溫差過大，還有下雨影響；目前福田社區、東外環道油桐花預估已開3成，想來賞花的遊客，恐怕要到5月初至中旬才會看到油桐花開滿枝頭，滿地白雪美景。

米諾斯指出，芬園鄉挑水古道是彰化幾個油桐花區最熱門的景點之一，平常也很多人前往此古道健行，與許多油桐花熱門景點不同的是，本月中旬挑水古道油桐花開已來到5成，預計本周末可望達到7成，遊客若想欣賞到油桐花大爆發美景，不妨走一趟挑水古道，絕對能滿足視覺享受。

芬園鄉挑水古道沿線的油桐花花況相當好，部分桐花爆開。 （圖由米諾斯提供）

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