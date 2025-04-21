高雄愛河上游變灰白色 無良建商2度偷排將加重裁罰

高雄愛河上游變灰白色，環保局揪出建商二度偷排，將加重裁罰。（市府提供）

2025/04/21 20:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市愛河上游今被民眾發現變成灰白色，民眾臉書PO文檢舉，環保局揪出一家無良建商二度偷排，未將泥水收集處理，直接排放水溝，二度造成愛河污染，將依水污法加重裁罰。

環保局今天下午接獲民眾檢舉，愛河上游仁武區北屋排水遭人偷排灰白色混濁廢水污染，稽查科據報派員前往查緝，向上游溯源巡查。

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環保局今於仁武區一處營建工地，查獲建商正進行連續壁工程施作，未將泥水收集經過沉澱池處理，竟然直接溢流排放至場外水溝，造成愛河水體污染。

環保局認定該建商違反水污染防治法第30條水污染管制區內污染水體規定，環保局今依法開單告發，將裁處3萬至300萬元罰鍰。

環保局更深入查出該建商去年9月開挖地下室，同樣未將泥水收集處理，直接排放水溝，造成愛河污染，被市府裁罰3萬元，不料建商又以相同手法污染愛河，市府將加重裁罰。

環保局也於現場採集水樣，檢測水質pH值8.11、導電度888μS/cm、水溫28.8度，初步檢測數據未超標，仍將送驗重金屬等數值，將待水質檢驗報告出爐，一旦超標依違反比例計算加重開罰。

環保局為維護愛河水體品質，將持續加強上游事業單位稽查，呼籲業者勿以身試法，非法排放污染，也請民眾若於河道發現非法排放或其他污染情形時，請立即撥打1999，環保局將立即派員到場稽查，以維護環境水體水質。

高雄愛河上游變灰白色，環保局揪出建商二度偷排，將加重裁罰。（市府提供）

高雄愛河上游今變灰白色。（市府提供）

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