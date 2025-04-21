為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏縣酪梨受寒害嚴重落果 徐富癸會勘協助爭取現金救助

    屏縣酪梨傳出嚴重落果，產量大幅減少。（立委徐富癸服務處提供）

    屏縣酪梨傳出嚴重落果，產量大幅減少。（立委徐富癸服務處提供）

    2025/04/21 19:51

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年初氣候異常，寒害加上冷熱交替劇烈，導致酪梨授粉率偏低、落果嚴重，屏縣果農紛紛向縣籍立委陳情，立委徐富癸今天（21日）邀集農政單位到萬丹鄉會勘，協助爭取現金救助，減少農民損失。

    民進黨立委徐富癸今天（21日）邀集農糧署、高雄區農改場、屏東縣政府、萬丹鄉公所、屏東縣議員許展維，以及萬丹青農陳昱銓、萬丹產銷班長吳讚旺等人，前往萬丹鄉進行加林1號酪梨災損會勘。

    酪梨農指出，今年平均每棵果樹產量大幅減少，平均每樹不足100顆，遠低於往年每棵200至300顆的水準，對農民生計造成重大衝擊。

    徐富癸說，屏東的酪梨種植面積全台第三，政府絕不能讓農民孤軍奮戰。他會持續站在第一線，與農民站在一起，爭取該有的支持與補助。加林1號酪梨屬於早生品種，產季自4月中旬開始，避開颱風期，原為本地穩定的經濟作物，卻因寒害導致整體結果率受損。

    徐富癸指出，氣候變遷對農業的影響越來越明顯，今年有多種農作物嚴重受損，面對突如其來的災損，政府必須即時伸出援手。他將持續追蹤災損勘查結果，並向農業部爭取以「現金救助」方式輔導受災農民，減輕其損失，建議中央與地方建立更完善的氣候風險應變機制，協助農民強化韌性、穩定生產。

    屏東縣政府農業處則表示，依據農情報告資源網統計，台灣種植酪梨最大產區主要分布在台南、嘉義等縣市，屏縣酪梨種植面積約為290餘公頃，主要產區位高樹、里港、九如鄉等，其餘鄉鎮也有零星栽種。目前屏縣酪梨農業天然災害受損尚在統計中，若農民有發現受損，請儘速通報各鄉鎮公所及利用農業天然災害APP拍照，後續將依農業天然災救助辦法辦理。

    民進黨立委徐富癸今天到屏縣萬丹鄉會勘酪梨落果災情。（立委徐富癸服務處提供）

    民進黨立委徐富癸今天到屏縣萬丹鄉會勘酪梨落果災情。（立委徐富癸服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播