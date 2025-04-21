屏縣酪梨受寒害嚴重落果 徐富癸會勘協助爭取現金救助

屏縣酪梨傳出嚴重落果，產量大幅減少。（立委徐富癸服務處提供）

2025/04/21 19:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年初氣候異常，寒害加上冷熱交替劇烈，導致酪梨授粉率偏低、落果嚴重，屏縣果農紛紛向縣籍立委陳情，立委徐富癸今天（21日）邀集農政單位到萬丹鄉會勘，協助爭取現金救助，減少農民損失。

民進黨立委徐富癸今天（21日）邀集農糧署、高雄區農改場、屏東縣政府、萬丹鄉公所、屏東縣議員許展維，以及萬丹青農陳昱銓、萬丹產銷班長吳讚旺等人，前往萬丹鄉進行加林1號酪梨災損會勘。

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酪梨農指出，今年平均每棵果樹產量大幅減少，平均每樹不足100顆，遠低於往年每棵200至300顆的水準，對農民生計造成重大衝擊。

徐富癸說，屏東的酪梨種植面積全台第三，政府絕不能讓農民孤軍奮戰。他會持續站在第一線，與農民站在一起，爭取該有的支持與補助。加林1號酪梨屬於早生品種，產季自4月中旬開始，避開颱風期，原為本地穩定的經濟作物，卻因寒害導致整體結果率受損。

徐富癸指出，氣候變遷對農業的影響越來越明顯，今年有多種農作物嚴重受損，面對突如其來的災損，政府必須即時伸出援手。他將持續追蹤災損勘查結果，並向農業部爭取以「現金救助」方式輔導受災農民，減輕其損失，建議中央與地方建立更完善的氣候風險應變機制，協助農民強化韌性、穩定生產。

屏東縣政府農業處則表示，依據農情報告資源網統計，台灣種植酪梨最大產區主要分布在台南、嘉義等縣市，屏縣酪梨種植面積約為290餘公頃，主要產區位高樹、里港、九如鄉等，其餘鄉鎮也有零星栽種。目前屏縣酪梨農業天然災害受損尚在統計中，若農民有發現受損，請儘速通報各鄉鎮公所及利用農業天然災害APP拍照，後續將依農業天然災救助辦法辦理。

民進黨立委徐富癸今天到屏縣萬丹鄉會勘酪梨落果災情。（立委徐富癸服務處提供）

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