台中市議會參訪「台中菸葉廠」 爭取設市民活動中心

台中市議會教育文化委員會今天參訪「台中菸葉廠」，認為「桶材倉庫」是適合規劃為市民活動中心的場所。（記者陳建志攝）

2025/04/21 19:42

〔記者陳建志／台中報導〕位於台中大里的「台中菸葉廠」2016年登錄為歷史建築，市府並推動文化資產再利用規劃，為了解活化進度，並回應附近日新、祥興、大明里興建市民活動中心的需求，台中市議會教育文化委員會召集人陳廷秀偕同多位市議員今天前往廠區參訪，認為「桶材倉庫」未列入歷史建築，是適合規劃為市民活動中心的場所，希望市府文化局和民政局能積極促成。

市府文化局長陳佳君表示，台中菸葉廠2018年停止營運後，目前由市府進行管理，未來規劃設置「文化資產資材管理中心」、「考古遺址典存庫房」，並期望引入多媒體互動展演、創意研發空間與文創商業等新興用途，讓整個廠區不只是過去的遺跡，而是文化創意的基地、社區的生活場域。

請繼續往下閱讀...

今天包括市議員陳廷秀、林碧秀、張芬郁、林德宇、黃守達等人都到場參訪，張芬郁和林碧秀議員都希望結合中央和地方的資源，早日進行活化；林德宇希望未列入歷史建築的空間和建物能釋出，由市府主動提出需求納入空間規劃；黃守達希望盡快推動活化，並分區、分棟規劃，達到文資保存、活化利用、社區活動三贏。

出席議員並認為廠區內的「桶材倉庫」是適合規劃為市民活動中心的地點，陳廷秀要求市府文化局和民政局能積極促成。

國有財產署中區分署副分署長卓翠雲表示，桶材倉庫未被列為歷史建築，對於作為市民活動中心尊重市政府的規劃，不過要先通過都市計畫變更，另因該建物目前借給法務部行政執行署作為檔案倉庫，也須先進行協調。

台中市議員林德宇（左起）、黃守達、陳廷秀、林碧秀、張芬郁等人今參訪「台中菸葉廠」，希望市府加快活化腳步。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法