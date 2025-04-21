為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市公托46處「候補逾3000人」 議員質疑佈建太慢又太少

    市議員周永鴻（左）質疑中市公托設置太少。（記者蘇金鳳攝）

    市議員周永鴻（左）質疑中市公托設置太少。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/21 19:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公托目前有46處，台中市多位市議員在市議會質疑，市長盧秀燕指公托9倍增，但是台中市目前公托等候者達3千多人，家長都十分焦急，要求社會局要加快腳步；社會局長廖靜芝表示，今年會增加5處公托，明年會增加10處，屆時台中市共60處。

    市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融表示，台中市公托從五間截至三月底，候補人數高達3836人，雖然5年多來從5處變46處「9倍增」，可招收托1340人，但還是趕不上排隊候補人數，盧市長自詡宜居城市，卻讓孩子一出生就要開始排隊搶名額，甚至媽媽懷孕時就要替孩子排隊，實在不幸福，市長津津樂道因為台中公托辦太好、收費六都最便宜，所以公托大塞車，根本是把媽媽的痛苦當政績，沒有苦民所苦。

    廖靜芝表示，托嬰有很多不同方法，也不是說公托可以提供所有需求，因為也是要讓民間企業可以有發展的機會。公托的部分，社會局已經用了很多的方法在持續佈建、沒有斷過，另外0-2歲的孩子也持續推動企業。

    議員陳雅惠指出截至今年2月底，全市公托僅46家，候補人數卻高達3000多人，嚴重不足以滿足市民需求，痛批市府拖延政策，讓家長苦等無解。

    議員謝家宜則表示，公托倍倍增是盧市長引以爲傲的政績，甚至宣稱已經是公托9倍增，但實際上公托的量仍然嚴重不足。以北屯區為例，4所公托就已經有455人在等待候補，量能遠遠跟不上需求。

    議員周永鴻指出，台中目前有46處公托，可收1340位0-2歲幼童，但截至今年3月底各公托共有3480位幼童仍在候補名單，候補名單和可收托數比例為2.87，也就是說每收托1名幼童，有近3名幼童在等候補。

    議員楊大鋐指出，台中0–2歲人口前5名的區域，像是北屯、大里、太平、南屯，這些行政區的公托候補人數早就破百、嚴重不足，既有的公托量能根本無法消化這些需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播