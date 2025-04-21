中市公托46處「候補逾3000人」 議員質疑佈建太慢又太少

市議員周永鴻（左）質疑中市公托設置太少。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/21 19:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公托目前有46處，台中市多位市議員在市議會質疑，市長盧秀燕指公托9倍增，但是台中市目前公托等候者達3千多人，家長都十分焦急，要求社會局要加快腳步；社會局長廖靜芝表示，今年會增加5處公托，明年會增加10處，屆時台中市共60處。

市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融表示，台中市公托從五間截至三月底，候補人數高達3836人，雖然5年多來從5處變46處「9倍增」，可招收托1340人，但還是趕不上排隊候補人數，盧市長自詡宜居城市，卻讓孩子一出生就要開始排隊搶名額，甚至媽媽懷孕時就要替孩子排隊，實在不幸福，市長津津樂道因為台中公托辦太好、收費六都最便宜，所以公托大塞車，根本是把媽媽的痛苦當政績，沒有苦民所苦。

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廖靜芝表示，托嬰有很多不同方法，也不是說公托可以提供所有需求，因為也是要讓民間企業可以有發展的機會。公托的部分，社會局已經用了很多的方法在持續佈建、沒有斷過，另外0-2歲的孩子也持續推動企業。

議員陳雅惠指出截至今年2月底，全市公托僅46家，候補人數卻高達3000多人，嚴重不足以滿足市民需求，痛批市府拖延政策，讓家長苦等無解。

議員謝家宜則表示，公托倍倍增是盧市長引以爲傲的政績，甚至宣稱已經是公托9倍增，但實際上公托的量仍然嚴重不足。以北屯區為例，4所公托就已經有455人在等待候補，量能遠遠跟不上需求。

議員周永鴻指出，台中目前有46處公托，可收1340位0-2歲幼童，但截至今年3月底各公托共有3480位幼童仍在候補名單，候補名單和可收托數比例為2.87，也就是說每收托1名幼童，有近3名幼童在等候補。

議員楊大鋐指出，台中0–2歲人口前5名的區域，像是北屯、大里、太平、南屯，這些行政區的公托候補人數早就破百、嚴重不足，既有的公托量能根本無法消化這些需求。

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