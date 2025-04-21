屏東獨居翁住家遭祝融 善心團體助重建入厝

重建的新居有明亮的客廳。（記者羅欣貞攝）

2025/04/21 19:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年大年初一屏東市北區市場76歲陳姓獨居老翁住家遭遇火災，整間屋舍幾近全毀，生活頓失依靠，斯文里辦公處與屏縣海青青弘會集結各界愛心，為老翁啟動住家重建計畫，如今新家落成，今天（21日）舉辦入厝儀式，屋主陳阿伯拿到新家鑰匙時開心又感動，感謝各界協助。

陳姓獨居老翁位北區市場的平房住家，今年春節大年初一下午1點多發生火警，屏縣消防局共出動各式消防車14車31人灌救，所幸老翁平安；屏東市斯文里里長郭明賢表示，陳阿伯是中低收入戶，平日在北區市區賣唱片、鞋子，火災不僅燒光了他的貨品，住家也嚴重毀損，於是協助他尋求社會資源，首先就有國軍、各社團志工動員清理災後現場。

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在募集各界資源後，火災後重建工程在2月展開，搭鐵皮、架輕鋼架，重修天花板、裝設衛浴設備、新水塔、抽水馬達等，歷經1個半月施工，近日落成，前後動員逾100人力、善款30多萬元。

協助災後重建的團體，今天舉辦溫馨入厝儀式，陳阿伯接過新家鑰匙時表示，當獲知大家要幫蓋衛浴設備時，他十分感動，以後就不用再去公共廁所了，能夠獲得各界幫忙，「非常謝謝！」。

屏縣海青青弘會副理事長方華雄表示，在重建期間，陳阿伯借住朋友家，睡在沙發上，在各界共同努力下，嶄新的客廳、臥室，以及廁所浴室，讓他重新擁有屬於自己的避風港，也讓更多人看見社會關懷的力量。

善心團體為陳姓獨居老翁重建新居，今天舉辦溫馨的入厝祈福儀式。（記者羅欣貞攝）

善心團體今天還貼心為陳姓老翁的新居評估是否還要加裝設備。（記者羅欣貞攝）

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