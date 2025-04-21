嘉義市祭380萬挺青年創業 每案最高補助90萬

嘉義市結合戰國策全國創新創業競賽，支持青年提出好計畫拿補助創業。（嘉義市政府提供）

2025/04/21 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市連續第5年推動「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，今年聯手中華創業育成協會策劃的「第20屆戰國策全國創新創業競賽」，祭出共380萬元競賽總獎金，具備創新創業構想，或已創業的20至45歲青年團隊皆可申請，每案最高補助金額達90萬元，徵件至5月13日截止。

嘉義市長黃敏惠、市府建設處長田長沛等人今出席說明會，黃敏惠說，嘉義市支持青年創業，連續5年推動青年創業獎勵補助計畫，今年更攜手中華創業育成協會，共同舉辦戰國策全國創新創業競賽，藉由補助與競賽雙軌並行策略，吸引創業人才到嘉義市，市府也會持續優化各項創業支持政策，讓嘉義市成為能實驗、實踐、實現的幸福城市。

請繼續往下閱讀...

「第20屆戰國策全國創新創業競賽」以「創新創意組為主，該組分為學生類、新創企業類、健康永續類，每類取前5名，總獎金30萬元；另有「嘉義市在地創業組」，延續嘉義市青年創業獎勵補助計畫，分為創業啟動類與經營優化類，總獎金350萬元，至少徵件10組，每案最高補助金額90萬元，會依申請計畫情形審核不同補助金額。

中華創業育成協會理事長黃振瑋是第3屆戰國策創新創業競賽冠軍，他表示，早期競賽由各大專院校育成中心舉辦，主要鼓勵校園創業；近年由協會主要策劃，與各縣市政府合作，已在雲林、台東等縣市舉辦。

黃振瑋分享得獎撇步，學生類主要關注計畫案的創新想法及可行性；新創企業會考量其商業模式與新創程度；健康永續類是今年新設組別，可朝環境永續、健康產業為提案方向。

市府建設處長田長沛表示，嘉市青年創業獎勵補助計畫成功扶植45組團隊落地生根，為嘉市創造超過5億元產值，在餐飲、設計、文化、運動等多元領域開創令人矚目的創新實例，今年，市府持續提供每案最高90萬元「不用還的補助金」，盼助青創種子加速茁壯，綻放耀眼光芒。

嘉義市青年創業獎勵補助計畫結合全國創新創業競賽，提供達380萬元總獎金鼓勵青年創業。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法