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    得獎不容易 15位南市身障者職場楷模出爐

    南市身障者職場楷模張佳棋運用輔具如擴視機、放大列印處理進貨、訂單和團繕菜單資料輸入，對工作盡心負責。（勞工局提供）

    南市身障者職場楷模張佳棋運用輔具如擴視機、放大列印處理進貨、訂單和團繕菜單資料輸入，對工作盡心負責。（勞工局提供）

    2025/04/21 21:17

    〔記者楊金城／台南報導〕5月1日勞動節快到了，台南市15位身心障礙者職場楷模今天（21日）選拔出爐，他們克服身心障礙，對工作盡責，贏得職場同事尊敬，得獎堪比模範勞工，南市勞工局將在26日舉辦勞動節慶祝大會中表揚。

    勞工局另選拔5家「進用身心障礙績優機關」，肯定他們超額進用身障者並用心打造安心的工作友善環境，展現企業、機構的社會責任，得獎的有璨揚企業、統一精工、台南市復健青年勵進會、卡多利亞食品、林澄輝社會福利慈善事業基金會。

    15位南市身障者職場楷模為，麻豆郵局陳志賢、南市觀光旅遊局林國真、億載國小吳岱龍、宜宗禕、成大醫院林信榮、陳虹凝、捷新資源管理顧問公司黃穎謙、光洋應用材料陳科廷、台南榮家余主恩、統一精工徐國晏、南市衛生局鄭秀蘭、台南教養院楊豐志、卡多利亞食品張佳棋、璨揚企業劉潔瀅、農業部畜試所吳重翰；每人將獲贈獎牌及5000元獎金。

    像林國真工作認真，工作之餘除了進修，還擔任志工助人，展現不受身障限制的積極精神和熱情；張佳棋運用輔具如擴視機、放大列印處理進貨、訂單和團繕菜單資料輸入，對工作盡心負責。

    南市勞工局局長王鑫基說，身障者職場楷模以積極態度克服身心狀況，在各自工作領域有專業亮眼的表現，得獎不簡單。

    勞工局就促科科長沈淑敏指出，南市義務進用機關構共1280家，應進用人數3900人，實際進用5888人，超額進用1988人，足額進用率達96%，在6都居冠，透過表揚期讓更多雇主願意提供就業機會給身障者，打造共融與友善的勞動環境。

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