為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年曾拜會教宗送金媽祖神像 北港朝天宮董座蔡咏鍀悲痛

    去年9月北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左）將一尊金媽祖送給教宗方濟各（右），為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。 （圖由北港朝天宮提供）

    去年9月北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左）將一尊金媽祖送給教宗方濟各（右），為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。 （圖由北港朝天宮提供）

    2025/04/21 18:54

    〔記者李文德／雲林報導〕梵蒂岡今（21日）發出聲明，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲，消息一出令各界震驚。去年曾拜會方濟各的北港朝天宮董事長蔡咏鍀聞訊後表示，對於他的逝世，感到悲痛與不捨。

    去年9月，北港朝天宮因應建廟330週年，在中華民國宗教和平協會引介下，組團搭機首度參加梵蒂岡盛大的宗教活動，並拜會教宗。訪問團除蔡咏鍀以外，媽祖信仰學者蔡相煇、中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住、天主教輔仁大學校牧林之鼎神父等人也同團出行，蔡更將一尊金媽祖送給教宗，為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。

    蔡咏鍀他表示，去年9月隨團到梵蒂岡拜會天主教教宗方濟各，原有意於今年正值天主教禧年二訪，怎奈教宗方濟各與世長辭，令宗教界不捨萬分。

    蔡咏鍀表示，教宗方濟各非常親和、慈悲，在與他交流過程，讓人深深感受到跨越國籍與宗教無私的愛，是令世人所景仰的宗教領袖。對於他的逝世，感到悲痛與不捨。其所期望的世界和平及宏偉盼望，應為世人牢記於心，更應該戮力實踐愛與和平，北港朝天宮與梵蒂岡的友誼將世代長存。

    去年9月北港朝天宮董事長蔡咏鍀（前左）將一尊金媽祖送給教宗方濟各（前右），為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。 （圖由北港朝天宮提供）

    去年9月北港朝天宮董事長蔡咏鍀（前左）將一尊金媽祖送給教宗方濟各（前右），為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。 （圖由北港朝天宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播