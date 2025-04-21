去年曾拜會教宗送金媽祖神像 北港朝天宮董座蔡咏鍀悲痛

去年9月北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左）將一尊金媽祖送給教宗方濟各（右），為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。 （圖由北港朝天宮提供）

2025/04/21 18:54

〔記者李文德／雲林報導〕梵蒂岡今（21日）發出聲明，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲，消息一出令各界震驚。去年曾拜會方濟各的北港朝天宮董事長蔡咏鍀聞訊後表示，對於他的逝世，感到悲痛與不捨。

去年9月，北港朝天宮因應建廟330週年，在中華民國宗教和平協會引介下，組團搭機首度參加梵蒂岡盛大的宗教活動，並拜會教宗。訪問團除蔡咏鍀以外，媽祖信仰學者蔡相煇、中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住、天主教輔仁大學校牧林之鼎神父等人也同團出行，蔡更將一尊金媽祖送給教宗，為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。

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蔡咏鍀他表示，去年9月隨團到梵蒂岡拜會天主教教宗方濟各，原有意於今年正值天主教禧年二訪，怎奈教宗方濟各與世長辭，令宗教界不捨萬分。

蔡咏鍀表示，教宗方濟各非常親和、慈悲，在與他交流過程，讓人深深感受到跨越國籍與宗教無私的愛，是令世人所景仰的宗教領袖。對於他的逝世，感到悲痛與不捨。其所期望的世界和平及宏偉盼望，應為世人牢記於心，更應該戮力實踐愛與和平，北港朝天宮與梵蒂岡的友誼將世代長存。

去年9月北港朝天宮董事長蔡咏鍀（前左）將一尊金媽祖送給教宗方濟各（前右），為東、西方聖母交流留下歷史性畫面。 （圖由北港朝天宮提供）

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