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    首頁　>　生活

    去男友家煮飯害全家住院！她內疚：再煮魚湯幫補身體？網全嚇壞

    原PO第一次為男友全家用心準備料理，卻沒想到卻以意外收場。示意圖，非當事人。（情境照）

    原PO第一次為男友全家用心準備料理，卻沒想到卻以意外收場。示意圖，非當事人。（情境照）

    2025/04/22 00:46

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕女網友昨在Dcard發文分享，自己第一次到男友家做菜，沒想到煮完、吃完，男友全家一起送急診。她表示，當天完全照著YouTube影片中的步驟做菜，自己吃了沒事，卻讓男友與男友家人全數肚子痛送醫，讓她內疚不已直說「是不是該煮魚湯幫他們補身體？」貼文一出讓網友全笑翻直呼，「放過他們吧！」

    原PO說法，當天她第一次挑戰下廚給男友家人吃，雖然全程照影片教學操作，沒想到大家吃完肚子就痛到不行，集體掛急診，只有她安然無恙。她也補充，男友家人目前已無大礙。但這次事件也讓男友爸爸語重心長地說，「下次去餐廳吃也不錯。」讓她羞愧到不行，發誓要努力精進廚藝。

    原PO後續透露，當天料理菜色包括煎鮭魚、滑蛋豆腐、涼拌木耳、炒高麗菜與蛤蜊湯，雖自認煮得OK，也有「川燙」木耳，但也有網友質疑半熟滑蛋可能是這起事故的主因，或涼拌木耳是否泡太久產生毒素米酵菌酸，提醒「蛤蜊有沒有吐沙」、「鮭魚有沒有煎熟」、「食材是否新鮮」等關鍵細節，建議初學者還是從簡單菜色開始，不要一次挑戰全家宴。

    事件曝光後笑翻一票網友，不少人笑稱「俗話說要征服一個男人要先征服他的胃，你甚至征服了全家，狠角色」，「對不起，雖然很沒禮貌但我快笑翻了」或直呼，「放過他們吧～」、「都烙賽掛急診了還要煮魚湯？是要再補刀嗎？」打趣表示，「煮的不錯，下次別煮了」、「果真是下得了廚房，上得了靈堂。」

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