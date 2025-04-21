國1頭份交流道南下匝道 今起4晚施工封閉

交通部高速公路局將於今（21）日至24日的每晚9點到隔天早上6點，辦理國道1號頭份交流道南下出口匝道路面刨鋪施工，作業期間將封閉頭份交流道南下出口匝道，請用路人配合改道。 （翻攝google街景）

2025/04/21 18:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部高速公路局為調整國道1號頭份交流道南下出口匝道，將於今（21）日至24日的每晚9點到隔天早上6點，辦理國道1號頭份交流道南下出口匝道路面刨鋪施工，作業期間將封閉頭份交流道南下出口匝道，請用路人配合改道。

高速公路局中區養護工程分局建議欲使用該交流道南出頭份車輛，可提前於新竹系統交流道轉國道3號南下方向行駛，至香山交流道往省道台1線方向行駛至頭份，施工期間請盡量避開壅塞路段，或改由其他替代道路行駛。

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中區養護工程分局強調，為維護道路行車安全，進行道路維護與施工為必要，對車流造成影響勢難避免，排定於夜間之非交通尖峰時段施工，尚請用路人配合及見諒。

中區養護工程並呼籲用路人，上高速公路前，請先蒐集相關路況，以提前應變或避開施工壅塞路段；此外行駛途中請注意國道資訊可變標誌（CMS）、收聽警察廣播電臺，以掌握最新路況。

高速公路局中區養護工程分局建議改道路線。（圖由高速公路局中區養護工程分局提供）

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