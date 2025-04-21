終結國1彰化交流道塞車黑洞！王惠美說「這塊縣有地」可用於道路拓寬

彰化縣長王惠美說，未來若有道路拓寬需求，彰化交流道旁污水處理廠為縣有地，縣府樂意配合。（記者張聰秋攝）

2025/04/21 18:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕施工拓寬中的彰化市大埔截水溝堤岸道路工程，起點在台19線彰水橋路口，該路口穿越國道1號高速公路彰化交流道聯絡道路之一彰水路，連貫環河街進入鹿港、和美一帶的頂番婆水五金聚落區，是重要交通樞紐，也是交流道交通壅塞主因之一。縣府交通處長林孟弘指出，縣府將先調整路口號誌時間，優化標誌與標線，後續再調整該路口與對向環河街的車道對齊，讓車輛能直線穿越彰水路，紓解車流瓶頸。

為了改善國道1號彰化交流道交通壅塞問題，立法院交通委員會今天實地考察，縣長王惠美指出，改善交流道塞車的問題，應從較簡單的方案或道路拓寬逐步著手。尤其，該地區是台中與彰化間非常重要的交通樞紐，許多人上下班都得經由高速公路往返，塞車問題確實讓鄉親們感到困擾。

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王惠美指出，交流道周邊交通路況較複雜，包含台19線、彰水路、彰鹿路、中央路、線東路等多條道路交會，再加上彰化市大埔截水溝堤岸道路正在拓寬施工，多種因素交織。解決交流道塞車問題，需要中央與地方共同合作，縣府在高速公路旁的污水處理廠為縣有地，未來若需要使用這塊土地改善交通，縣府樂意配合。

林孟弘進行簡報時也提到，未來，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程完工通車級，將會改變彰化交流道現有交通狀況，用路人從堤岸道路連接上國道，就能減少從彰化市區上國道的車流，進而降低彰化市區主要幹道壅塞的情形。

現階段，縣府會先調整路口時制，改善標誌與標線，日後再進一步對齊堤岸道路連接彰水路的路口與彰水路連接環河街的路口，長遠之計若地方與中央取得共識，因堤岸道路右側就是污水處理廠的縣有用地，也可評估作為銜接匝道要上國道的儲車空間，以及擴大彰水路機車道動線。

施工中的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程也是影響彰化交流道車流順暢與否的因子之一。（圖縣府提供）

彰化縣政府計畫調整大埔截水溝堤岸道路與台19線路口的號誌時間，優化標誌與標線，漸進紓解交流道的車流瓶頸。 （圖縣府提供）

大埔截水溝與台19線彰水路口與對向環河街路口不對稱，造成車輛無法直行穿越彰水路，車輛彎來彎去，間接形成交通亂象。（圖縣府提供）

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