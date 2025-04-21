台大一年電費逾4億 環境部盼導入壽險業資金助深度節能

環境部長彭啓明（右）今天與台大校長陳文章（左）簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），盼強化氣候政策與研究、人才培育等合作。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/21 18:46

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣大學每年的電費支出超過4億元，為協助深度節能，環境部及台大規劃與壽險業資金合作推動ESCO（能源技術服務）專案，透過節能診斷、換設備等方式降低用電量，目前已與壽險公會進入最後精算的階段。環境部表示，未來像是中央大學、成功大學，也都有機會依循此方式進行深度節能。

環境部今（21日）與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），雙方合作重點包含，開設氣候行動、調適與永續發展相關課程，提供公職人員、產業學習資源；推動減碳相關研究，包含自然碳匯、碳捕捉利用與封（CCUS）等；整合雙方研究量能，研擬因應氣候變遷的調適策略，舉辦論壇、研討會促進全民參與。

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環境部長彭啓明表示，環境部有很好的氣候實務經驗，可協助台大在淨零方面更積極，期待雙方在氣候治理及環境永續一起合作，同時，環境部也需要台大協助培養優秀公務人員，面對未來氣候挑戰所需的管理知識。

彭啓明也指出，國內大學和醫院用電量高，由編列政府預算進行節能改善較困難，希望結合壽險業資金，透過ESCO深度節能診斷、換設備的方式，協助節電。以台大為例，目前已與壽險公會進入最後精算的階段，未來像是中央大學、成功大學，也都有機會依循此方式進行深度節能。

台大校長陳文章提到，台大每年的電費支出約4億到4.5億元左右，電費對學校是一大筆支出，他上任後推動校園汰換燈具、增加太陽能設施等節能減碳，但整體還是做得不夠，若能經環境部媒合，有壽險公會ESCO專案，協助台大用電量下降，減輕學校支出負擔，也是在幫政府省錢。

陳文章表示，希望透過與環境部簽訂合作備忘錄，開設課程協助培育氣候及環境永續方面的人才，並促進減碳技術研究，並希望舉辦國際論壇及研討會，將台灣在氣候行動方面的努力推上國際。

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