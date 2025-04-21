下林厝交流道遇檢舉達人慘噴3000元！ 她當面向交通部長陳情

黃小姐（右）利用陳世凱（左）到彰化考察的機會，訴說自己塞車遇檢舉達人的經歷。（記者顏宏駿攝）

2025/04/21 18:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣東彰路南、北段今年1月通車後，車流經常回堵至台76線，影響到西行下的車流，用路人為避免回堵至八卦山隧道，經常「併排」下林厝交流道。一名黃小姐今年3月在此地遇「檢舉達人」，被檢舉「匝道單一車道超車」，罰款3000元。她今天利用交通部長陳世凱前來視察的機會，上台陳訴自己的遭遇，她說，「這裡是交通陷阱」，又有檢舉達人出沒，政府應該在八卦山隧道出口立警示牌「下匝道勿併行」。

台76線西行下林厝交流道回堵已是「陳年的老問題」，原因係出八卦山隧道不到500公尺即遇山腳路，山腳路的車流每到下班時間回堵至台76 線，就塞到八卦山隧道出口，此問題在東彰路今年1月通車後，更形惡化，因為東彰路與山腳路平行，兩路相距僅170公尺，用路人經常在此塞近半小時，才能進入員林市區。

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黃小姐說，她今年3月被檢舉達人告發，慘噴3000元，現在每天下班走林厝交流道都「膽戰心驚」，「再也不敢併排下匝道」，豈料日前，她出八卦山隧道又遇塞車停等，她竟被後方車主「叭」，對方示意要她匝道併排而下，她依然不敢，對方竟下車敲她車窗，嗆她「不會往前開嗎？」她嚇到往前，到下一個匝道（員林大潤發）下去。

她說，林厝交流道經常塞車回堵到八卦山隧道，不少用路人視「併排下匝道」為理所當然，其實這已違反交通管理條例，加上這裡經常有檢舉達人出沒，她幾乎每天要經常這裡，誰能禁得起「每日一噴」，她希望，交通部在八卦山隧道出口設立警示標誌，提醒用路人「前方下林厝交流道勿併排」。

彰化縣交通處長林孟弘說，東彰路南、北段通車後，林厝交流道壅塞更形嚴重，為改善此問題，他們透過標誌、標線、號誌時間調整，效果已達極限，仍無法有效疏解交流道匯入車流，須有賴中央透過工程手段達到實質的改善效果。

陳世凱說，解決林厝交流道塞車，需要解決東彰路如何銜接台76線，這裡牽涉到地方用地取得，縣府必須先辦理可行性研究，若縣府對於用地取得沒有問題，後續施工及規畫就由中央來負責。

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