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    物稀為貴！台南龍崎綠竹筍產期延緩 拍賣價每公斤一度飆逾600元

    綠竹筍產期延緩，龍崎區農會共同運銷的頂級品，到貨量仍有限。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍產期延緩，龍崎區農會共同運銷的頂級品，到貨量仍有限。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/21 18:19

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年春節之後氣候仍然偏冷，導致台南綠竹筍的產季延緩，目前到貨量比以往同期銳減，但物稀為貴，量少、價揚，龍崎區農會共同運銷的頂級品，送在台北果菜市場拍賣，一度每公斤飆逾600元，顯見搶手的程度。

    關廟果菜生產合作社理事主席曾凰旗表示，過去在清明節之後，綠竹筍的到貨量就會明顯激增，但目前單日僅1000台斤上下，僅是以往同期的3分之1。

    曾凰旗說，雖然已進入4月，卻是冷熱不定，受天候因素影響，是現階段到貨量仍是有限，整體產期往後延遲約1個月；隨著氣溫逐漸攀升，收成可望持續增加。

    龍崎區農會推廣部主任董啟聖指出，一般在23度以上，較有利於綠竹筍的生長，除了偏冷之外，今年也受潤雙月的節氣影響，產期延緩。

    龍崎區農會5月初將舉辦「鳳梨好筍雞饗宴」，訂桌踴躍，董啟聖強調，雖然目前綠竹筍價格飆升，但不計成本籌辦，也要讓民眾吃到最棒的食材，美味行銷在地特色產業。

    綠竹筍產期延緩，龍崎區農會共同運銷的頂級品，在台北的拍賣價格每公斤一度飆逾600元。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍產期延緩，龍崎區農會共同運銷的頂級品，在台北的拍賣價格每公斤一度飆逾600元。（記者吳俊鋒攝）

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