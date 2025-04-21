八里公所推北堤濕地觀光廊道 重燃發展動能

八里區公所區長林銚傑表示，下罟子漁港去年已由航港局撥用給漁業及漁港事業管理處，並有兩年綠化使用的緩衝期。（市議員鄭宇恩提供）

2025/04/21 18:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕為振興八里地區觀光經濟，新北市政府積極規劃延伸八里景觀廊道，今（21）日由副市長朱惕之率市府團隊與地方民意代表召開會議，八里公所現場提出「北堤濕地觀光廊道」構想，將沿著明渠一路延伸至下罟子漁港，打造結合自行車道、觀光市集及生態景觀設施的濱海觀光新廊帶，重燃地方發展動能。

八里公所表示，該案分為短、中、長期規劃，未來將搭配中央補助，推動八里往林口、桃園的自行車道建設工程，預計總經費約2億元；未來也將結合淡江大橋自行車道串聯工程、下罟子漁港優化計畫（爭取補助中）及八里輕軌等重大交通建設，整合為南北向觀光動線。沿線將設置舢舨市集、胖卡市集、觀光漁市與濱海植物園，吸引人潮、活絡地方經濟。

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八里區長林銚傑指出，現階段遊客多集中在左岸碼頭、挖子尾自然保留區及十三行博物館周邊，未來隨淡江大橋完工通車，區內交通便利性將大幅提升，因此提出台北港明渠周邊景觀廊帶計畫。該計畫分成三部分，北堤濕地將建置自行車道與觀景平台；明渠段則納入港務局2027年至2030年中期規劃，發展舢舨市集與觀光漁市；水仙公園也將重塑具教育功能的濱海植物園。

至於計畫終點的下罟子漁港，目前仍有漁船作業，林銚傑補充，該區域去年已由航港局撥用給漁業及漁港事業管理處，並有兩年綠化使用的緩衝期。漁業處也正在規劃魚市場或其他可能開發案，盼能配合整體景觀帶計畫，共同打造新亮點。

市議員鄭宇恩強調，八里在八仙樂園停業後觀光動能銳減，地方期盼重啟經濟發展已久。因此，在發展觀光的同時，也需兼顧環境品質與基礎設施，包含同步升級八里污水處理廠，避免異味影響居民與遊客；自行車道應避開倉儲與物流區段，確保騎乘安全；優化道路排水系統，解決挖子尾街逢雨必淹的問題；加速推動八里輕軌計畫修正，完善周邊交通整體規劃；改善排水與水質，為推展親水活動創造友善條件。

陳家琪則說，期盼將挖子尾較低窪、容易積水地區一併改善，同時與遊艇業者相互配合，提升觀光量能，對八里輕軌運量也有正面影響。

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