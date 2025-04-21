台中墩仔腳大地震屆滿90年 清水公所舉辦震災追悼法會

墩仔腳大地震屆滿90年清水公所舉辦震災追悼法會。（記者張軒哲攝）

2025/04/21 17:59

〔記者張軒哲／台中報導〕為追思1935年墩仔腳大地震，清水震災罹難者，清水區公所今（21）日上午在鰲峰山牛罵頭文化園區旁的震災紀念碑前廣場，舉辦「清水區各界紀念震災90週年追悼法會」，由區公所主秘王培軒代表區長蔡慶生率領各課室主管，邀請與會來賓共同追悼震災亡靈、緬懷歷史，並盼望透過追悼儀式喚起大眾對防災減災的重視，活動莊嚴肅穆。

今日紀念活動由運動局局長游志祥擔任主祭，與市府各出席機關、學校代表以及多位里長等一同向先人致敬，會後另由王培軒率各課室主管至清水第一納骨堂向震災罹難亡靈牌位進行祭拜。

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王培軒表示，1935年4月21日凌晨發生的墩仔腳大地震，是台灣深具毀滅性的災難之一，當時清水地區傷亡慘重，即便歷經90年，歷史的痕跡依然清晰，本次廣邀各界並擴大舉辦追悼活動，雖時值議會期間，蔡慶生在今日上午前往議會之前，亦先至會場上香祭拜，除緬懷逝者、祈求風調雨順，更要提醒大家莫忘災難教訓，強化日常防災觀念。

為讓現場來賓及地方區民深入了解震災歷史，清水區公所製作《致清水區鄉親書》，內容概述當年震災的歷史背景、災情以及震災後的重建過程，象徵著清水人的堅韌性格，讓各界動容。

鰲峰山牛罵頭文化園區旁的震災紀念碑，緬懷墩仔腳大地震亡者。（記者張軒哲攝）

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