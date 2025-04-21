週二6縣市高溫特報！ 台東留意焚風飆38度

氣象署發佈6縣市高溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

2025/04/21 17:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（21日）下午5點29分發布6縣市高溫特報，受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，明（22日）白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；另外，中央氣象署下午4點29分也針對7縣市發布強風特報，民眾需特別留意。

中央氣象署指出，週二天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號，請注意。

請繼續往下閱讀...

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

此外，氣象署在下午4時29分發布7縣市陸上強風特報，因西南風增強，明早至晚上蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

中央氣象署針對7縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法