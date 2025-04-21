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    南韓人旅遊選台灣還香港？ 台網見「1留言」氣炸：都什麼年代了？

    台北101跨年煙火每年都吸引許多觀光客。（資料照）

    台北101跨年煙火每年都吸引許多觀光客。（資料照）

    2025/04/21 18:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕擁有24萬名追蹤者的臉書粉專「韓網評論翻譯站」，經常翻譯南韓網友在社群平台的熱門話題。近日，他們分享一則來自南韓論壇「theqoo」的貼文，討論「香港與台灣哪個更值得一遊？」引發兩地優劣的大評比。

    一名南韓網友日前在網路論壇「theqoo」發文表示，香港與台灣同屬中華文化圈，兩者相似卻又不同，因此好奇網友們更偏好哪個旅遊地點。底下吸引大量南韓網友留言，其中多數網友對台灣印象不錯。

    喜歡台灣的南韓網友指出，「香港很漂亮，但是最近物價很誇張。在台灣吃三頓飯的錢要在香港吃一頓飯都很難」、「台灣我只去過台中、高雄和墾丁，覺得很棒，之後還會再去」、「友善度方面的話台灣以壓倒性優勢勝出」、「以前的香港可能就不一定，現在是台灣」。

    不過，也有香港派認為，「因為台灣仇韓，所以沒有必要花自己的錢去，我這次會去香港」、「 香港+澳門最棒! 台灣有點無聊，沒有什麼特色」、「不知道為什麼我覺得香港的食物好多了，台灣的食物我沒辦法」。

    「韓網評論翻譯站」將這則貼文翻譯後分享到臉書粉專，吸引不少台灣網友對於「台灣仇韓」的說法進行反駁，「仇韓？他是什麼年代的人啊！」、「說仇韓的大概還活在十年以前吧，現在連當年的仇韓大將軍蔡阿嘎都開始接受韓國文化了」、「台灣仇韓？台灣已經算是東亞裡面很喜歡韓國的吧」。

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