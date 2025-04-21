跟媽祖超有緣！日本阿波舞跳進警察單位 台中「脫帽所長」再度爆紅

阿波舞舞團昨特地在南屯派出所前演出。（民眾提供）

2025/04/21 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕來自日本東京高圓寺的百人阿波舞舞團，昨（20）日在台中市南屯萬和宮前熱力開跳，身穿華麗服飾的舞者隨著節奏明快的鼓聲與音樂起舞，將日本傳統文化熱情灑滿南屯街頭，讓信眾與觀眾如同置身日本夏祭現場，這場文化饗宴吸引大批民眾駐足，氣氛熱烈，掌聲不斷，精彩程度破表。

值得一提的是，也奉祀媽祖的南屯萬和宮，昨除循古禮舉行三獻禮祭典，恭祝媽祖聖誕外，來自日本東京高圓寺的百人阿波舞舞團，雖是第五次來台，卻也是首度到萬和宮演出，由於適逢假日人潮眾多，轄區第四分局除派出警力維持現場秩序並執行彈性交通管制。

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途中舞團還特地在南屯派出所前演出，展現對在地警察單位的敬意與友好，讓人直呼溫馨又感動，所長邱量虔開心表示：「這是我們派出所第一次變成國際表演舞台！」且據悉這是阿波舞團首次在國內外警察單位前演出，感謝媽祖給了他這個「奇妙的第一次」，直說「感謝媽祖恩典，永生難忘的回億」。

而說到邱所長，不得不提他與媽祖的傳奇淵源，2020年白沙屯媽祖遶境經過大甲區時，時任大甲分局日南所長的邱員穿著制服，站在橋頭對著鑾轎鞠躬55次誠心迎駕，結果媽祖鑾轎破天荒改道進入市區，還在日南派出所前停駕10分鐘，讓員警和民眾感動驚喜萬分：「誠意真的會感動媽祖！」。

還有一年白沙屯媽祖遶境進入大甲區前，當時的大甲分局長帶同仁接駕時，因為太虔誠專心，疑沒聽到一旁拿著大聲公的日南所長邱量虔喊「脫帽」，經由邱員手肘偷戳提醒，才趕緊脫下帽子，這段畫面因實在太逗趣，瞬間在網路爆紅，邱量虔也被網友封為「脫帽所長」。

此次阿波舞團與台灣警界巧妙相遇，不僅讓台日文化交流更加緊密，也讓派出所變成民間外交舞台，第四分局長陳祥麟也赴現場致贈「台灣打詐英熊」紀念品，象徵反詐守護、友誼長存，期盼未來有更多文化互動，共創感動回憶。

阿波舞舞團昨特地在南屯派出所前演出。（民眾提供）

被網友封為「脫帽所長」的南屯所長邱量虔，與舞者合影。（民眾提供）

第四分局長陳祥麟（左一），現場致贈「台灣打詐英熊」紀念品予舞團代表。（民眾提供）

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