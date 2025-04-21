高雄三鳳宮PO「日幣換紙鈔」公告 意外轟動千萬日本網友

位在高雄市的三鳳宮日前發布一份日文公告，捐款箱收到大量不易兌換的日圓硬幣，希望有人能拿日幣紙鈔跟廟方交換。（圖擷取自@kae_sakura 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/21 20:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地有著許多廟宇隨著時間流逝，需定期維護與修繕，廟方也會發起募款，讓信眾自由樂捐。位在高雄市的三鳳宮日前發布一份日文公告，捐款箱收到大量不易兌換的日圓硬幣，希望有人能拿日幣紙鈔跟廟方交換，公告曝光後，意外引起破千萬日本網友熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「かえざくら」的日本網友，在19日分享2張照片，其中一張照片為分成數疊10日圓硬幣，總額大約有1000日圓（約新台幣221元）；另一張照片則是拍到一份粉底黑字、來自高雄市三鳳宮的日文公告，內文提到感謝各方大德捐助擴建廟宇，接著透露廟方的香油箱，在近期收到許多日圓硬幣捐款。

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然而由於硬幣不易跟銀行兌換，因此如果有人恰好有1000日圓紙鈔，三鳳宮希望能以硬幣與其進行兌換。對此，原PO以這2張照片，來向其他日本網友告誡，與日本神社不同，請勿將日本硬幣投入台灣廟宇的香油箱（賽錢箱）中，避免造成廟方困擾。該文一出，吸引高達1000多萬人次瀏覽，引起許多日本網友與旅台日籍民眾熱烈討論。

不少日本網友斥責，日本國內神社也時常會遇到類似情況，如果在做出這件事的兇手是日本人，是非常可恥且讓人羞愧的行為，同時呼籲日本國人前往海外國家旅遊時，務必多加注意當地文化，不要變成令人討厭的外國觀光客。也有日本網友驚訝表示，原來硬幣無法在國外銀行被兌換，未來出國前會記得避免帶太多母國硬幣出門。

此外，這篇掀起熱烈回響的貼文，在昨（20）日被一位名為「@啄」、長期住在台灣的日本網友看到。該名網友發文透露，他看到這篇貼文時，正好在三鳳宮附近的市場購物，於是順道拿自己的日圓大鈔去跟廟方兌換，還獲得廟方贈送的專屬紅包袋。

事後一名長期住在台灣的日本網友，人正好在三鳳宮附近的市場購物，於是順道拿自己的日圓大鈔去跟廟方兌換，還獲得廟方贈送的專屬紅包袋。（圖擷取自@jj8ggz 社群平台「X」）

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