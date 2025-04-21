教宗逝世 輔大、靜宜、文藻3天主教大學完成「禧年」單車朝聖之旅

文藻外大校長莊慧玲、輔大校長藍易振、靜宜大學校長林思伶帶領3校共騎車隊，從文藻外大騎往玫瑰天主堂完成最後一哩路。（記者許麗娟攝）

2025/04/21 18:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年適逢天主教的「禧年」，今（21）日卻驚傳88歲的教宗方濟各逝世，輔仁、靜宜、文藻外語3所天主教大學，3天前發起「2025禧年天主教校際鐵馬慕道共騎」朝聖之旅，今日抵達終點高雄，在教宗過世這天，仍努心完成響應教宗及禧年的精神。

每25年1次的禧年是天主教會特別強調恩寵與更新的時刻，也會吸引世界各地的教徒從義大利羅馬徒步到梵帝岡朝聖，為回應禧年的精神，台灣北中南３所天主教大學，今年特別串連進行單車接力朝聖，自新北的輔仁大學出發，沿途行經台中靜宜大學，最終抵達高雄的文藻外語大學，並於高雄玫瑰聖母聖殿主教座堂舉行祈福禮，作為這段信仰旅程的圓滿終點。

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輔大校長藍易振特別從北部出發，帶隊騎乘3天約370公里一路南下高雄，藍易振表示，今年是輔大第10年舉辦鐵馬環台，為呼應2025年的「禧年」，3校去年底就決定籌備這場共騎朝聖活動，希望在騎乘的過程中，讓3校的同學互相交流，未來不僅在運動上，在學術研究上也能有更多更深入的合作。

靜宜大學校長林思伶表示，「禧年」是希望的朝聖者之年，教宗方濟各呼籲全年輕人到義大利羅馬、梵帝岡朝聖，原本朝聖都是徒步，因在學期中，所以3校改以鐵馬來取代，而不變的是傳遞教育精神與福音，為全台的青年祈福。

文藻外大校長莊慧玲說，文藻外大事先就派出10人隊伍參與鐵馬接力南下，今天車隊抵達高雄後，更動員45名師生響應最後一段高雄行程，從文藻騎到終點的玫瑰聖母聖殿，參與者頭戴飾有黃綠雙色飄帶的安全帽，飄帶上印有「世界地球日‧文藻永續光」字樣，象徵對地球與信仰的雙重關懷，也呼應教宗方濟各於2015年《願祢受讚頌》通諭中所提「照顧我們共同的家園」的呼籲。

2025禧年天主教校際鐵馬慕道共騎今日下午2點半抵達文藻外大。（記者許麗娟攝）

輔仁、靜宜、文藻外語3所天主教大學的「2025禧年天主教校際鐵馬慕道共騎」朝聖之旅，於今日完成3天的共騎活動。（記者許麗娟攝）

3所天主教大學交換禮物，輔仁大學校長藍易振（右）贈送創校百年紀念品給文藻外大校長莊慧玲。（記者許麗娟攝）

輔仁、靜宜、文藻外語3所天主教大學車隊抵達文藻後，再從文藻出發騎往玫瑰聖母聖殿主教座堂，完成最後一哩路。（記者許麗娟攝）

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