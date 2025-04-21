桃園中高齡再就業獎勵提早用罄 議員促市府追加預算

桃市府勞動局推出多項就業獎勵措施，包括中高齡再就業獎勵，符合資格者補助1萬元。（資料照，勞動局提供）

2025/04/21 18:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府自2021年起每年編列600萬元就業獎勵，鼓勵中高齡退休勞工再就業，勞動局今（21）於市議會進行工作報告，議員王珮毓質詢指出，去年編列的預算8月就提早用罄，顯見中高齡再就業需求殷切，市府應重新檢討預算加碼的可行性。

勞動局回應，今年預算維持600萬元，中央勞動部亦有相關獎勵措施，若市府就業獎勵預算不足，亦可搭配申請勞動部方案；副市長蘇俊賓表示，市府將密切關注執行進度，若今年底仍有預算缺口，將檢討是否追加預算，確保計畫不中斷。

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王珮毓指出，桃市府「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」主要是藉由就業獎勵，鼓勵退休或退出勞動力市場的勞工重返就業市場，只要設籍桃園年滿50歲以上的中高齡者，經桃園就業服務據點推介並就業滿90日，可申領1萬元就業獎勵金，此計畫推動至今已展現具體成效，去年再搭配勞動部推出的「55PLUS就業促進計畫」，成功促使中高齡勞動力回流，但桃市府的補助計畫卻在8月提早用罄，凸顯擴充中高齡再就業獎勵預算的重要性與急迫性。

桃市府就業職訓服務處長陳秋媚表示，去年中高齡再就業獎勵預算600萬元、可補助600人，申請人數超過700人，預算用罄後則協助民眾申請勞動部「55PLUS就業促進計畫」，今年預算仍維持600萬元，截至目前已核發172萬元、補助172人，若市府預算提早用罄，或申請人符合中央申請資格，仍會協助民眾申請中央補助，就業獎勵3萬元、最多可領取2次。

此外，中高齡就業不時傳出歧視，議員陳治文籲市府正視，像是先前星宇航空曾因拒絕中高齡勞工面試，被桃市府勞動局開罰；勞動局表示，該案於2023年9月受理勞工申訴，經調查評議雇主違反年齡歧視後予以裁處30萬元，公司不服裁罰處分，向勞動部提起訴願，勞動部今年3月訴願決定駁回，維持原處分，而桃園市近3年每年約有10到13起就業歧視申訴，去年有10件，年齡歧視就佔了6件，身障歧視3件、出生地歧視1件，經就業歧視評議委員會審議皆未構成，去年並無實際裁罰案例，市府也持續辦理中高齡就業促進計畫及中高齡獎助方案， 鼓勵中高齡勞動力回流。

就服處表示，桃園市45歲到64歲中高齡勞動參與率68.8%，在6都排名第2，中高齡再就業主要投入服務業，如超商、餐飲、保全、清潔等。

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