為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園中高齡再就業獎勵提早用罄 議員促市府追加預算

    桃市府勞動局推出多項就業獎勵措施，包括中高齡再就業獎勵，符合資格者補助1萬元。（資料照，勞動局提供）

    桃市府勞動局推出多項就業獎勵措施，包括中高齡再就業獎勵，符合資格者補助1萬元。（資料照，勞動局提供）

    2025/04/21 18:01

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府自2021年起每年編列600萬元就業獎勵，鼓勵中高齡退休勞工再就業，勞動局今（21）於市議會進行工作報告，議員王珮毓質詢指出，去年編列的預算8月就提早用罄，顯見中高齡再就業需求殷切，市府應重新檢討預算加碼的可行性。

    勞動局回應，今年預算維持600萬元，中央勞動部亦有相關獎勵措施，若市府就業獎勵預算不足，亦可搭配申請勞動部方案；副市長蘇俊賓表示，市府將密切關注執行進度，若今年底仍有預算缺口，將檢討是否追加預算，確保計畫不中斷。

    王珮毓指出，桃市府「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」主要是藉由就業獎勵，鼓勵退休或退出勞動力市場的勞工重返就業市場，只要設籍桃園年滿50歲以上的中高齡者，經桃園就業服務據點推介並就業滿90日，可申領1萬元就業獎勵金，此計畫推動至今已展現具體成效，去年再搭配勞動部推出的「55PLUS就業促進計畫」，成功促使中高齡勞動力回流，但桃市府的補助計畫卻在8月提早用罄，凸顯擴充中高齡再就業獎勵預算的重要性與急迫性。

    桃市府就業職訓服務處長陳秋媚表示，去年中高齡再就業獎勵預算600萬元、可補助600人，申請人數超過700人，預算用罄後則協助民眾申請勞動部「55PLUS就業促進計畫」，今年預算仍維持600萬元，截至目前已核發172萬元、補助172人，若市府預算提早用罄，或申請人符合中央申請資格，仍會協助民眾申請中央補助，就業獎勵3萬元、最多可領取2次。

    此外，中高齡就業不時傳出歧視，議員陳治文籲市府正視，像是先前星宇航空曾因拒絕中高齡勞工面試，被桃市府勞動局開罰；勞動局表示，該案於2023年9月受理勞工申訴，經調查評議雇主違反年齡歧視後予以裁處30萬元，公司不服裁罰處分，向勞動部提起訴願，勞動部今年3月訴願決定駁回，維持原處分，而桃園市近3年每年約有10到13起就業歧視申訴，去年有10件，年齡歧視就佔了6件，身障歧視3件、出生地歧視1件，經就業歧視評議委員會審議皆未構成，去年並無實際裁罰案例，市府也持續辦理中高齡就業促進計畫及中高齡獎助方案， 鼓勵中高齡勞動力回流。

    就服處表示，桃園市45歲到64歲中高齡勞動參與率68.8%，在6都排名第2，中高齡再就業主要投入服務業，如超商、餐飲、保全、清潔等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播