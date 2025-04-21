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    台南抓到近1.5米綠鬣蜥 「定格」曬日光浴嚇壞民眾

    台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻長近1.5公尺的綠鬣蜥。（民眾提供）

    台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻長近1.5公尺的綠鬣蜥。（民眾提供）

    2025/04/21 17:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻長近1.5公尺的綠鬣蜥，超霸體型從空地移動到柏油路邊，「定格」10多分鐘恣意地曬著太陽，嚇壞民眾。

    外來種綠鬣蜥繁殖力強，族群數快速擴散，台南市安南區長溪路二段有巨大的綠鬣蜥現蹤，附近不僅有民居、雜草空地及小菜園，之前在同一處也發生過流浪狗大戰長1.5公尺的「臭青母」。這次竟又出現超霸體型的綠鬣蜥，在地民眾忍不住笑稱，這片草叢生態實在是豐富，什麼都有！

    陳姓民眾表示，工作地附近有一處雜草空地，之前也有蛇出沒，這次則是發現1隻巨大綠鬣蜥，牠不但走出來在鄰近柏油路邊，還「定格」10多分鐘，因體型實在太嚇人，最後決定試著用布料蓋住把牠抓起來，暫置在桶子裡。推估可能附近空地理的菜園可以覓食，才吸引綠鬣蜥「定居」。

    美洲鬣蜥又名綠鬣蜥，頭尾全長可達1至2公尺，擅長攀爬、跳躍、游泳，為日行性爬蟲類，每胎可產24至45顆卵，因移動速度快加上天然保護色，成體在國內幾乎無天敵，壽命可達10年以上。南市農業局今年已捕捉超過2千隻，建議民眾若遇到綠鬣蜥，可通報1999，請農業局派員移除。

    台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻長近1.5公尺的綠鬣蜥。（民眾提供）

    台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻長近1.5公尺的綠鬣蜥。（民眾提供）

    台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻頭尾長近1.5公尺的綠鬣蜥。（民眾提供）

    台南市安南區長溪路二段空地抓到1隻頭尾長近1.5公尺的綠鬣蜥。（民眾提供）

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