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    搶救嘉義人回憶「興中戲院」 公民團體發起連署

    興中戲院曾是民眾看布袋戲、電影的熱門場所。（記者王善嬿攝）

    興中戲院曾是民眾看布袋戲、電影的熱門場所。（記者王善嬿攝）

    2025/04/21 17:22

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市已歇業「興中戲院」（後改名國寶大戲院），位於中正路與興中街的興中市場內，1950至1970年代，播放布袋戲、電影，經營權易主，轉作牛肉場、放色情「小電影」，是不少嘉義人的回憶，因興中市場地主嘉義博愛仁愛之家打贏官司將拆除，興中戲院也可能面臨拆除命運，公民團體發動連署，希望爭取保留戲院。

    「嘉義市文化資產守護聯盟」、「嘉義公車票亭，停車邁造！」等公民團體，除向嘉義市政府文化局提報登錄歷史建築，17日還發起連署，至今收到337份連署書，24日將把連署書送給文資審議委員。

    嘉市資產守護聯盟成員、中正大學電訊傳播研究所研究生鄭乃文說，興中戲院見證戰後基層大眾文化發展，且是一個電氣化娛樂場所，保留後可與基地南方市定古蹟嘉義郵便局、電話交換室串聯呼應，成為全國唯一可完整見證台灣電訊傳播時代事業的街廓，成為文化路與城市歷史的連結。

    市文化局文化資產科長林朝基表示，興中戲院提報登錄歷史建築一案，文化資產審議委員會預計24日辦理現勘，當天由委員開會討論是否列冊追蹤。

    嘉義博愛仁愛之家表示，興中戲院拆除或保留及後續用途，均由董事會決定，24日會派代表到場現勘，了解文化局文資審議情形。

    嘉義市興中市場將拆除，市場內已歇業的興中戲院，現由公民團體提報申請登錄歷史建築，並發起連署搶救。（記者王善嬿攝）

    嘉義市興中市場將拆除，市場內已歇業的興中戲院，現由公民團體提報申請登錄歷史建築，並發起連署搶救。（記者王善嬿攝）

    藝術牆展示搶救後重生的老戲院案例。（記者王善嬿攝）

    藝術牆展示搶救後重生的老戲院案例。（記者王善嬿攝）

    公民團體發起藝術行動，用連署人對戲院的留言製作成藝術牆。（記者王善嬿攝）

    公民團體發起藝術行動，用連署人對戲院的留言製作成藝術牆。（記者王善嬿攝）

    公民團體發起藝術行動，用剪報張貼在興中市場鐵門上。（記者王善嬿攝）

    公民團體發起藝術行動，用剪報張貼在興中市場鐵門上。（記者王善嬿攝）

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