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    台灣農機展3天近40萬人次 交易可望破10億元

    台灣農機展吸引許多民眾前來。（記者林宜樟攝）

    台灣農機展吸引許多民眾前來。（記者林宜樟攝）

    2025/04/21 17:15

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣農機工業同業公會在嘉義縣縣治特區舉辦2025第十九屆台灣國際農業機械暨資材展，19日至今天落幕，縣府表示，根據中華電信區域人潮客群分析系統統計，累計近40萬人次參觀，現場交易活絡，成交金額突破5億元，展現農機產業強勁動能，預估展覽後延續交易可望突破10億元。

    縣長翁章梁今天下午在閉幕時說，本屆展出農業機械設備涵蓋作物栽培全流程，從播種、管理、採收至採後處理，皆為近期研發成果，相關技術可協助農民有效節省勞力、時間，提升生產效率及農產品質，助力農業競爭力。

    台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰說，因有農糧署農機補助，買氣旺盛，明年一定會推出更好的農機產品。

    農業處表示，四大主題展區包括多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、農特產品及嘉有好市集區等，多數業者選擇於本次展會發表新型機種與技術應用，強化品牌曝光，拓展市場商機。

    林瑞峰說，現場交易踴躍，後續的合作與訂單洽談也相當熱絡，顯示台灣農機技術具備高度市場潛力，並扮演推動農業升級、智慧轉型的關鍵角色。

    台灣農機展今天閉幕，嘉義縣長翁章梁頒獎給各人氣攤位廠商。（記者林宜樟攝）

    台灣農機展今天閉幕，嘉義縣長翁章梁頒獎給各人氣攤位廠商。（記者林宜樟攝）

    台灣農機展展出各式農機具。（記者林宜樟攝）

    台灣農機展展出各式農機具。（記者林宜樟攝）

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