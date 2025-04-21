苗縣民宿登記申請準則 違章建築不納入審查

苗栗縣政府縣務會議通過苗縣民宿登記申請準則，違章建築不納入審查，縣長鍾東錦聽取條文說明。（苗栗縣政府提供）

2025/04/21 17:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（21）日召開縣務會議，通過文化觀光局訂定的「苗栗縣民宿登記申請準則」，將可務實處理「民宿管理辦法」未明文規範的地方，條文中規定經營的客房應符合建築法等相關規範，若基地範圍內有違章建築，應依違章建築處理規定辦理，不納入民宿登記審查項目，但基地範圍內違章建築有影響公共安全者，應駁回申請。

今天縣務會議中通過文觀局訂定的「苗栗縣民宿登記申請準則」，共計10條的規定，係根據交通部發布的「民宿管理辦法」未明文規範的部分所訂定的準則，以有效輔導管理民宿的設置及經營，促進苗縣民宿健全發展。

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苗縣民宿登記申請準則規定，苗縣縣府為管理民宿，得由文觀局會同建管、消防、警察、衛生、環保等有關單位組成聯合稽查小組，實施定期或不定期檢查。

同時依民宿管理辦法第3條第2款第1目至第4目所定地區，規範在都市計畫內的範圍：1、風景特定區：泰安溫泉風景特定區、頭屋明德風景特定區、竹南後龍風景特定區；2、觀光地區：三義木雕及舊山線旅遊區、大湖草莓文化園區、泰安溫泉風景區、明德水庫風景區、南庄獅頭山風景區；3、原住民族地區：南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉；4、偏遠地區：南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉。

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