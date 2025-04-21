為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣民宿登記申請準則 違章建築不納入審查

    苗栗縣政府縣務會議通過苗縣民宿登記申請準則，違章建築不納入審查，縣長鍾東錦聽取條文說明。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府縣務會議通過苗縣民宿登記申請準則，違章建築不納入審查，縣長鍾東錦聽取條文說明。（苗栗縣政府提供）

    2025/04/21 17:38

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（21）日召開縣務會議，通過文化觀光局訂定的「苗栗縣民宿登記申請準則」，將可務實處理「民宿管理辦法」未明文規範的地方，條文中規定經營的客房應符合建築法等相關規範，若基地範圍內有違章建築，應依違章建築處理規定辦理，不納入民宿登記審查項目，但基地範圍內違章建築有影響公共安全者，應駁回申請。

    今天縣務會議中通過文觀局訂定的「苗栗縣民宿登記申請準則」，共計10條的規定，係根據交通部發布的「民宿管理辦法」未明文規範的部分所訂定的準則，以有效輔導管理民宿的設置及經營，促進苗縣民宿健全發展。

    苗縣民宿登記申請準則規定，苗縣縣府為管理民宿，得由文觀局會同建管、消防、警察、衛生、環保等有關單位組成聯合稽查小組，實施定期或不定期檢查。

    同時依民宿管理辦法第3條第2款第1目至第4目所定地區，規範在都市計畫內的範圍：1、風景特定區：泰安溫泉風景特定區、頭屋明德風景特定區、竹南後龍風景特定區；2、觀光地區：三義木雕及舊山線旅遊區、大湖草莓文化園區、泰安溫泉風景區、明德水庫風景區、南庄獅頭山風景區；3、原住民族地區：南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉；4、偏遠地區：南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播