華航馬拉松星光夜跑今起報名 10/11大佳河濱公園開跑

華航10月11日舉辦2025馬拉松星光夜跑，4月21日舉辦報名起跑宣傳活動。（記者蔡昀容攝）

2025/04/21 17:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空2025年馬拉松星光夜跑今（21日）起開始報名，10月11日在台北大佳河濱公園鳴槍開跑，包括半程（21公里）、漫遊健跑（10公里）及親子星空（5公里），祭出35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元，報名6月23日截止。

華航今天在台北舉行報名啟動儀式，董事長高星潢致詞表示，去年首屆有超過1萬人聚集河濱公園，有人跑步、有人買東西、有人聽表演，是全家可以一起出遊享受的星光嘉年華，也歡迎國外選手響應，去年21公里組第四名就是來自非洲的選手。

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觀光署國際組組長黃易成致詞表示，運動觀光是觀光署長期推廣的主題旅遊，其中馬拉松是最容易入門的項目，去年他也有跟著跑，是能感受河邊慢跑樂趣和台北繽紛的夜跑，台灣有豐富美食文化，且交通便捷，歡迎國際客響應馬拉松並順道觀光。

賽事分成半程（21公里，報名費1290元）、漫遊健跑（10公里，報名費990元）及親子星空（5公里），跑者報名可選永續方案，無紀念衣、紀念背心、完賽毛巾，報名費更便宜300元。賽事也歡迎身障跑者、陪跑員一同參與，免報名費。

賽事當天打造音樂派對氛圍，賽道將為跑者打造專屬音樂補給站，讓跑者沉浸音樂之中，舞台則由DJ林貓王開場，9m88、宇宙人及旺福樂團接力演出。另外，獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等賽事周邊紀念品及物資使用環保材質。

華航為鼓勵民眾報名，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2100哩、健康樂跑組1000哩、親子休閒組500哩；所有完賽跑者除現場參加35張機票抽獎，還可享有限時出發的限量機位優惠折扣；使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費最優8折起優惠、中國信託全卡友享9折優惠；若於4月21日至5月21日至桃園國際機場凱悅酒店訂房有85折優惠，餐飲服務同享折扣。另外，為吸引更多國際好手齊聚，華航提供海外跑者購票折扣，只要報名付款成功後，於通知確認信提供購票優惠碼即可有折扣價。

中華航空2025年馬拉松星光夜跑今（21日）舉行宣傳活動，鳴槍象徵報名開跑。（記者蔡昀容攝）

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