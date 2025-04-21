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    雲林家扶捐款物資縮水 豐泰文教、昇樺食品捐1.68萬公斤白米

    豐泰文教基金會、昇樺食品捐贈有機白米、雞肉鬆給雲林縣3個社福團體。（記者黃淑莉攝）

    豐泰文教基金會、昇樺食品捐贈有機白米、雞肉鬆給雲林縣3個社福團體。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/21 17:05

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕美國高關稅事件衝擊，雲林縣社福團體也受波及，雲林家扶中心統計，4月至今小額捐款減少約3分之2，還有白米、油等民生物資捐贈也大幅縮水，連一包白米都沒有。豐泰文教基金會、昇樺食品今（21）日共捐贈1萬6800公斤白米，家扶社工說，這批白米真是及時雨。

    雲林家扶中心指出，雲林家扶中心平均每天小額捐款約3萬元，4月以來每天大概只剩1萬元左右，物資部分，從3月底到4月有半天幾乎沒人捐贈，庫存連一包白米都沒有，其他物資也很少。

    雲林家扶資深社工說，在家扶20多年第1次看到這樣情況，往常社工每月到扶助家庭訪視都會帶民生物資前往，這個月不僅沒物資可送，連一包白米都沒有。

    昇樺食品董事長吳裕田、豐泰文教基金會辦理「粒粒心意．傳達愛益」捐贈活動，共捐1萬6800台斤有機白米，分別給雲林實物銀行4800公斤、雲林家扶1萬公斤、白米照顧發展協會2000公斤。

    雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶在縣內有1000個服務家庭，這批1萬公斤白米像是及時雨，社工會儘快送到各服務家庭，讓他們不用擔心沒飯吃。

    昇樺董事長吳裕田說，「取之於社會，用之於社會」，家扶中心庫存白米不足，盼拋磚引玉，讓社會各界一起來關懷弱勢。

    豐泰文教基金會董事長林金陽表示，有能力可以幫助別人，願意付出是一種快樂，困頓時有需要被幫助而能獲得幫助，是一種幸福。

    張麗善指出，將透過志工及社工將昇樺、豐泰所捐贈的白米與雞肉鬆發放到受贈家庭，讓他們感受社會良善愛心，藉此拋磚引玉，鼓勵更多善心善行，讓雲林充滿溫暖關懷，成為幸福有愛的縣市。

    豐泰文教基金會、昇樺食品捐贈有機白米、雞肉鬆給雲林縣3個社福團體。（記者黃淑莉攝）

    豐泰文教基金會、昇樺食品捐贈有機白米、雞肉鬆給雲林縣3個社福團體。（記者黃淑莉攝）

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