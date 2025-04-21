8連霸高市議員陸淑美質詢中高齡就業難 自嘲退休可能找不到工作

8連霸高市議員陸淑美認為中高齡銀髮族就業相關輔助機制的幫助只有一點點，要求勞工局多費心。（翻攝官網）

2025/04/21 16:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕8連霸高市議員陸淑美傳出下屆將交棒女兒黃韻涵參選。她今天在議會社政部門質詢時提到中高齡二度就業很難，自嘲退休後就算體力再好，可能也找不到合適工作，要求加強宣導、多跟雇主溝通。

今年63歲的陸淑美是王金平子弟兵、原高縣白派代表人物之一，在高縣與縣市合併後合計8連霸，曾任原縣縣副議長、合併後高市議會副議長，以及代理議長，傳出下屆將交棒女兒黃韻涵，黃韻涵證實已加入團隊爭取參選。

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陸淑美今在社政部門質詢時指出，市府全面展開產業轉型，北高雄陸續增加許多工業區、產業園區，估算可有數萬工作機會，但這麼多機會中，如何讓中高齡者也有機會？

勞工局長江健興答詢說，詳述現階段對中高齡就業的諸多輔助方案與補助辦法，但也坦言雇主會對中高齡的年紀、體力、資訊力感到質疑，這部分需要再溝通。

陸淑美表示，她知道政府有很多措施，但幫助只有一點點，連高雄捷運岡山高醫站設有銀髮族就業媒合據點，很多人跟她都不知道。

陸淑美自嘲自己雖然有點年紀，但體力還好、工作能力也不輸年輕人，但如果退休後（不選議員），可能也找不到適合的工作。

她建議勞工局要多費心，可先彙整適合銀髮族的工作，再進一步媒合，要求勞工局好好研究。

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