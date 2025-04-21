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    宜蘭柯林國小開辦湧泉閱讀節重啟閱讀平台 營造閱讀熱區

    宜縣柯林國小開辦湧泉閱讀節，重啟校園閱讀平台。（圖由柯林國小提供）

    宜縣柯林國小開辦湧泉閱讀節，重啟校園閱讀平台。（圖由柯林國小提供）

    2025/04/21 16:57

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉柯林國小響應4月23日世界閱讀日及宜蘭縣政府推動的蘭陽閱讀月，今天（21日）開辦湧泉閱讀節，重啟校園閱讀平台，並在平台周邊種植光臘樹，期盼大樹底下好遮蔭，吸引更多小朋友到此讀書，營造成閱讀熱區。

    冬山鄉柯林國小學生數48人，屬於農村小校，因位處知名的柯林湧泉附近，學校年度閱讀活動命名為湧泉閱讀節，寓意透過閱讀培養出湧泉般的創意與發想，邀請兒童文學作家林哲璋現場導讀、分享寫作技巧，同時重啟閱讀平台，種下5棵光臘樹，提供一處戶外閱讀空間。

    柯林國小10多年前在校園3棵榕樹下打造一座木質閱讀平台，平台歷經日曬雨淋後腐朽停用，3棵榕樹也在去年遭山陀兒颱風吹倒，校方本學年重新整建閱讀平台，另種光臘樹，選在湧泉閱讀節這天辦理啟用典禮。

    校長任立誠、冬山鄉民代表蔡東海、柯林村長林明義、縣府教育處督學許凱雯等人，把寫有祝福吉祥話的木片吊掛在閱讀平台上表達祝福，期許學生利用閱讀汲取學習的養分。

    任立誠說，柯林國小在縣府教育處、開蘭文教基金會支持下持續推動閱讀，湧泉閱讀節將在每年世界閱讀日前後舉辦，希望閱讀文化在校園扎根。

    與會來賓把寫有祝福吉祥話的木片吊掛在閱讀平台上表達祝福。（圖由柯林國小提供）

    與會來賓把寫有祝福吉祥話的木片吊掛在閱讀平台上表達祝福。（圖由柯林國小提供）

    冬山鄉柯林國小盼閱讀平台重啟後成為校園閱讀熱區。（圖由柯林國小提供）

    冬山鄉柯林國小盼閱讀平台重啟後成為校園閱讀熱區。（圖由柯林國小提供）

    柯林國小10多年前打造的木質閱讀平台，歷經日曬雨淋後腐朽停用，校方本學年重新整建啟用。（圖由柯林國小提供）

    柯林國小10多年前打造的木質閱讀平台，歷經日曬雨淋後腐朽停用，校方本學年重新整建啟用。（圖由柯林國小提供）

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