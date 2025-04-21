8萬份病歷外洩！中壢長慎醫院接駭客勒索信「不給錢就曝光」

8萬份病人個資外洩，中壢長慎醫院接獲駭客勒索信件已報警。（記者李容萍攝）

2025/04/21 16:59

〔記者李容萍／桃園報導〕衛福部今（21日）證實桃園市中壢長慎醫院傳8萬多份病歷資料遭駭客外洩，導致網路掛號、初診、醫師開處方等功能停擺。對此，桃園市衛生局表示，該院本月14日接獲駭客勒索信件，15日向警方報案，該院已重新安裝防毒軟體及醫療相關資訊系統，個資外洩嚴重程度尚待釐清。

此駭客事件爆發後，長慎醫院採用人工收費，於4月16日公告：「因本院系統異常（初診及現場暫停掛號），現場作業調整如下：（1）人工叫號、（2）醫師手寫處方，系統全力搶修中，敬請來賓耐心等候，感謝您的理解與配合。長慎醫院敬上。」院方針對其餘事項皆一律不予回應、不受訪。

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據了解，長慎醫院內部並不知道自己如何被駭客入侵，甚至也不知道到底有多少病人的資料遭外洩，嚴重程度為何尚待釐清，院方主管接獲駭客信件勒索金錢，提到「要是不給錢就曝光病人資訊」等，院方緊急向衛生局通報並且向警方報案。

中壢警分局普仁派出所所長甘博倫今日表示，該所於15日下午2點許獲報該醫院內電腦系統遭駭客入侵，致使系統無法運作，且駭客以電子信件要求給付贖金。警方依妨害電腦使用罪受理，由專案小組積極偵辦中。

衛生局表示，14日接獲長慎醫院電話通知，該單位接獲駭客勒索信件，立即指導該院依衛福部「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」，進行通報與中斷院內外網路，該院於當日完成通報並委託資訊系統廠商對所有主機掃描，15日至警局報案。

衛生局說明，目前該院正在重新安裝防毒軟體及醫療相關資訊系統，衛生局也要求，如有確認有個資外流，院方要依醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南向衛生局進行通報。

長慎醫院於4月16日公告系統異常。（擷自長慎醫院官網）

長慎醫院採用人工收費。（記者李容萍攝）

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